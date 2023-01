"Mr. Tambourine Man": US-Rocklegende David Crosby ist tot

Er war einer der einflussreichsten US-amerikanischen Musiker und auch als "Mr. Tambourine Man" bekannt. Nun ist David Crosby im Alter von 81 Jahren gestorben.

"Mr. Tambourine Man" ist tot. Die US-amerikanische Rocklegende David Crosby verstarb im Alter von 81 Jahren "nach langer Krankheit". Das teilte seine Ehefrau dem Magazin Variety mit. NBC bestätigte den Tod des einflussreichen Singer-Songwriters am Donnerstag. Der TV-Sender berief sich auf eine Quelle, welche der Familie nahestehe. "Obwohl er nicht mehr hier bei uns ist, wird uns seine Menschlichkeit und freundliche Seele weiterhin leiten und inspirieren. Sein Vermächtnis wird durch seine legendäre Musik weiterleben", hieß es in der Stellungnahme.

David Crosby ist tot: Rocklegende landete Hits wie "Mr. Tambourine Man"

Der Sänger und Gitarrist, der auch für seinen Walrossbart bekannt wurde, war 1941 in Los Angelese geboren worden. Er war Gründungsmitglied der Bands "Crosby, Stills & Nash" und "The Byrds", für die er gleich zweimal in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen wurde. Mit den Byrds erlebte er gleich in seinen Anfängen als Rockmusiker einen Höhenflug. Er hatte die Band zusammen mit Roger McGuinn und Gene Clark gegründet.

Von 1964 bis 1967 war Crosby für Schlüsselalben des US-Folksrocks mitverantwortlich. Mit seiner Band landete er Hits wie "Turn! Turn! Turn!", "So You Want To Be A Rock 'n' Roll Star" und "Mr. Tambourine Man". Letzterer brachte ihm auch einen Spitznamen ein.

Tod von David Crosby: Zwischen einem legendären Woodstock-Auftritt, Solo-Erfolg und Rauschgift-Eskapaden

Nach Streitereien musste Crosby schließlich "The Byrds" verlassen. Es dauerte in der Folge aber nicht lange, bis er mit der "Supergroup" für weitere Hits sorgte. Zusammen mit Graham Nash (The Hollies) und Stephen Stills (Buffalo Springfield) gründete er die Band "Crosby, Stills & Nash". Die Gruppe sorgte im Jahr 1968, ein Jahr nach der Gründung, für einen legendären Auftritt bei dem ebenso legendären Woodstock-Festival. Die Band war vor allem für Hits wie "Marrakesh Express" bekannt. Der Kanadier Neil Young kam teilweise als viertes Studio- und Live-Mitglied hinzu. Crosby nahm Zeit seines Schaffens auch einige Solo-Alben auf. Sein Debütalbum "If I Could Only Remember My Name..." hatte ebenfalls Erfolg.

Die Rocklegende war auch für ein ausschweifendes Privatleben und Rauschgift-Eskapaden bekannt. Diese führten auch dazu, dass er oftmals einige Jahre keine neuen Hits und Alben hervorbrachte. Er trat nach einer Pause erst im gehobenen Alter wieder richtig in Erscheinung. Crosby hatte insgesamt fünf Solowerke vorgelegt, welche unter vielen Fans als die schönsten und berührendsten Hinterlassenschaften gelten dürften. Mit "For Free" (2021) landete er Singer-Songwriter ein beeindruckendes Spätwerk. Im vergangenen Jahr hatte Crosby verkündet, dass er zu alt für Konzerte sei und die Kraft für Auftritte nicht mehr habe.