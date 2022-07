"Day Shift": Start, Besetzung und Handlung des Vampirjäger-Films

"Day Shift": Alle Infos zum Start des Films, zur Besetzung, der Handlung und dem Stream auf Netflix finden Sie hier. Außerdem liefern wir Ihnen einen Trailer.

"Day Shift": Keine Geringeren als Jamie Foxx, Dave Franco und Snoop Dogg gehen in diesem neuen Netflix-Original auf Vampirjagd. Wir liefern Ihnen hier alle wesentlichen Infos zu dem Film - und am Schluss auch einen Trailer.

"Day Shift": Wann ist der Start bei Netflix?

Der Streaming-Anbieter hat den weltweiten Start des Films für Freitag, 12. August 2022, angekündigt.

Handlung: Worum geht es bei "Day Shift"?

Wir sehen Jamie Foxx (umwerfend in "Django Unchained" an der Seite von Christoph Waltz) in der Rolle des bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit schuftenden Familienvaters Bud Jablonski, der seiner Tochter unbedingt ein sorgloses Leben bieten möchte. Sein normaler Broterwerb als Swimmingpool-Reiniger (die "Day Shift", also "Tagesschicht") ist dabei nur Show, denn es gibt auch eine Nachtschicht. Die tatsächliche Geldquelle Jablonskis ist deutlich aufregender und auch einträglicher als der öde Job am Pool - als Jäger und Killer von Vampiren ist Bud Mitglied eines internationalen Verbunds von Vampirjägern.

Video: dpa

Hauptdarsteller Jamie Foxx, der am 13. Dezember 1967 unter dem Namen Eric Marion Bishop in Terrel (Kaufman County, Texas, USA) geboren wurde, ist der dritte afroamerikanische Schauspieler, der - nach Sidney Poitier und Denzel Washington - für eine Hauptrolle den Oscar bekam: In "Ray" verkörpert er die blinde Musik-Legende Ray Charles.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Day Shift"?

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind in den Hauptrollen von "Day Shift" zu sehen:

Jamie Foxx als Bud Jablonski

als Dave Franco als Seth

als Seth Meagan Good als Jocelyn

als Jocelyn Karla Souza als Paige

Snoop Dogg als Big John Elliott

In weiteren Rollen agieren diese Darsteller und Darstellerinnen:

Natasha Liu Bordizzo

Steve Howey

Scott Adkins

Oliver Masucci

Tetiana Gaidar

Eric Lange

J.C. Wendel

Massi Furlan

Danielle Kennedy

Angel Nair

Tyler Covington

Gloria Bishop

Keith Jefferson

Miyuki Matsunaga

Eric J. Soto

Soto Anniston Howell

Hinter der Kamera waren diese Damen und Herren aktiv:

Regie: J.J. Perry

Drehbuch: Tyler Tice und Shay Hatten

und Produktion: Shaun Redick , Yvette Yates Redick , Chad Stahelski und Jason Spitz

, , Chad Stahelski und Jason Spitz Executive Producers: Jamie Foxx , Datari Turner und Peter Baxter

Stream von "Day Shift" bei Netflix

Für einen Pauschalbetrag kann man Netflix auf seinem Smartphone, Tablet, Smart-TV, Laptop oder Streaming-Gerät nutzen. Das "Basis-Abo" kostet 7,99 Euro. Nutzern stehen die Inhalte hier allerdings nur in normaler Auflösung und auf lediglich einem Gerät zur Verfügung.

Das "Standard-Abo" kostet 12,99 Euro. Es ermöglicht Streaming in Full-HD-Qualität auf bis zu zwei Geräten. Das "Premium-Abo", mit dem sich auch 4k-Inhalte wiedergeben lassen, liegt bei 17,99 Euro. Das Paket lässt auf bis zu vier Geräten synchron nutzen (Preise Stand 01.07.2022).

"Day Shift": Der Trailer zum Netflix-Film