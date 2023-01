Ampelsystem am Gleis: Bahn plant weitreichende Sitzplatz-Neuerung

Die Bahn plant eine beinahe revolutionäre Neuerung: Ein Ampelsystem am Gleis soll verraten, wie voll die Wagen sind. Die Sitzplatz-Ampel soll schon bald eingeführt werden.

Ein Ampelsystem, welches am Gleis die Verfügbarkeiten von Sitzplätzen anzeigt. Das könnte im Zugverkehr schon bald Realität sein. Die Deutsche Bahn plant diese aufregende Neuerung, die alle Fahrgäste betreffen würde. "Wir machen den Alltag unserer Fahrgäste spürbar besser", schreibt der Staatskonzern zu dem Projekt. Es läuft unter dem Namen: "Intelligente Echtzeit-Auslastungsanzeigen".

DB plant Intelligente Echtzeit-Auslastungsanzeigen: Sitzplatz-Anzeige am Gleis und in der App

Die modernen Echtzeit-Auslastungsanzeigen sollen den Fahrgästen zeigen, welche Wagen voll und in welchen noch Sitzplätze frei sind. Das funktioniert durch ein Ampelsystem am Gleis. Auf der Anzeigetafel, auf welcher der Zug angekündigt wird, sollen grüne, rote und gelbe Balken anzeigen, wie voll die jeweiligen Wagen sind. Auch in der DB-App wird das Ampelsystem angezeigt. Rot steht für einen vollen Wagen, grün für einen leeren und gelb für noch etwas Platz.

Es ist eine sinnvolle Neuerung, welche durch Sensoren funktionieren soll. Diese sollen scannen, wie viele Reisende in einem Wagen ein- und ausgestiegen sind. Dadurch ermitteln sie, wie voll die Abteile sind. Die Informationen werden dann in das Ampelsystem umgewandelt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sitzplatz-Anzeige: Ampelsystem soll Verspätungen der Bahn verhindern

Wenn die neue Sitzplatz-Anzeige reibungslos funktioniert, stellt sie eine große Erleichterung für Passagiere dar. Sie können schnell einen freuen Platz finden und mit mehr Gelassenheit und Komfort reisen. Für die Bahn hat soll die Neuerung außerdem noch einen weiteren Effekt haben: die Züge sollen pünktlicher werden.

"Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen sind der Hauptgrund für Haltezeitüberschreitungen und damit für Verspätungen. Durch das neue System verteilen sich Fahrgäste besser am Bahnsteig und Züge können pünktlicher abfahren", erklärt die Bahn in einer Pressemitteilung. Mehr Pünktlichkeit scheint auch bitter nötig. Im Jahr 2022 waren Verspätungen bei den Zügen des Staatsunternehmens so ausgeprägt wie lange nicht mehr. Im Fernverkehr waren nur 65,2 Prozent der Züge pünktlich. 2021 waren es noch zehn Prozent mehr gewesen. Die Pünktlichkeit im Regionalverkehr lag im vergangenen Jahr bei 91,8 Prozent.

Alles im grünen Bereich: Die Sitzplatz-Anzeige legt in diesem Fall nahe, dass in jedem Wagen noch viel Platz ist. Foto: Deutsche Bahn AG

Die Bahn testet Sitzplatz-Ampel im Regionalverkehr

Im deutlich pünktlicheren Regionalverkehr testet DB nun auch die neue Sitzplatz-Ampel. Pilotstrecken werden in den S-Bahn-Netzen von Stuttgart und Hamburg sein. Im Frühjahr soll die Sitzplatz-Anzeige dann zwischen Hamburg und Lübeck eingesetzt werden.

Lesen Sie dazu auch

Bis Ende 2024 sollen in Deutschland laut der Bahn ein Viertel der DB-Regionalzüge dazu fähig sein, die smarte Anzeige zu nutzen. Das entspricht mehr als 1.500 Wagen. Teile der Berliner S-Bahn und der S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet sollen bereits im Mai dieses Jahres von dem Ampelsystem profitieren können.