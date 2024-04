"Dead Boy Detectives": Alles zu Start, Folgen, und Handlung

Mit "Dead Boy Detectives" startet einen neue Grusel-Serie. Hier gibt es alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

Mit "Dead Boy Detectives" ziehen neue übersinnliche Inhalte auf Netflix ein. Die Grusel-Serie dreht sich um die beiden Jugendlichen Edwin Payne und Charles Rowland, ihres Zeichens Gründer der "Dead Boy Detectives"-Agentur. Ihr Ziel: Gespenstern, Geheimnissen und Dämonen auf die Spur zu kommen und übernatürliche Fälle lösen.

Sie wollen wissen, ab wann genau Sie die neue Serie ansehen können, wie viele Episoden es gibt, wer mitspielt und worum genau es geht? Wir haben alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream von "Dead Boy Detectives".

Start von "Dead Boy Detectives"

Netflix hat das Startdatum für die Gruselserie auf heute - Donnerstag, den 25. April 2024 - gelegt. Ab 9 Uhr stehen die Folgen der neuen Serie zum Ansehen bereit.

Folgen von "Dead Boy Detectives": Das sind die Episoden im Überblick

Laut IMDb beinhaltet Staffel 1 der Serie "Dead Boy Detectives" acht Episoden. Das sind die Folgen mit Titeln im Überblick:

Folge 1: Pilot

Folge 2: The Case of the Creeping Forest

Folge 3: The Case of the Dandelion Shrine

Folge 4: The Case of Devlin House

Folge 5: The Case of the Lighthouse Leapers

Folge 6: The Case of the Two Dead Dragons

Folge 7: The Case of the Very Long Stairway

Folge 8: The Case of the Very Hungry Snake

Besetzung von "Dead Boy Detectives": Das sind die Schauspieler im Cast

Die beiden zentralen Rollen in "Dead Boy Detectives" übernehmen George Rexstrew und Jayden Revri - sie spielen das untote Ermittlerduo. Das sind das die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen im Cast von "Dead Boy Detectives" im Überblick:

Schauspieler Rolle George Rexstrew Edwin Payne Jayden Revri Charles Rowland Lukas Gage Cat King Briana Cuoco Jenny Green Caitlin Reilly Litty Yuyu Kitamura Niko Max Jenkins Kingham Ruth Connell Night Nurse Lindsey Gort Maxine Lauren K. Robek Disguise Sharon Taylor Officer Parris Rochelle Okoye Goddess Troy James Misery Wraith Miranda Edwards Iris

Darum dreht sich die Handlung von "Dead Boy Detectives"

Im Zentrum der Handlung stehen die beiden "Dead Boy Detectives": Edwin und Charles stammen zwar aus vollkommen unterschiedlichen Jahrzehnten, doch sind nun in ihrer Rolle als untotes Ermittlerduo vereint. Beide hatten sich dafür entschlossen, nicht ins Jenseits überzutreten, sondern stattdessen Kriminalfälle auf der Erde zu ermittlen. Und so sehen sie sich in "Dead Boy Detectives" einer Reihe übersinnlicher Bösewichte, Geistern und Zombies ausgesetzt. Unterstützung bekommen sie von ihre lebendige Freundin Crystal Palace.

Produzent Greg Berlanti hat sein Können bereits an anderer Stelle bewiesen: Er ist Co-Produzent der erfolgreichen Netflix-Serie "You". "Dead Boy Detectives" basiert auf einer Comicvorlage von Neil Gaiman und spielt im sogenannten "Sandman"-Universum - einem Comicuniversum von DC. Als Showrunner fungieren Steve Yockey und Beth Schwartz, ausführende Produzenten sind Jeremy Carver und Sarah Schechter.

So kann man "Dead Boy Detectives" im Stream ansehen

Angeboten wird die Serie "Dead Boy Detectives" beim Streamingriesen Netflix. Um auf die Inhalte der Plattform zugreifen zu können, benötigt man allerdings ein Abonnement. Die günstigste Variante hiervon kostet aktuell 4,99 Euro im Monat - jedoch bekommt man hier Werbeeinblendungen eingespielt. Wer seine Serien und Filme ganz ohne Anzeigen genießen möchte, muss mindestens 12,99 Euro im Monat auf den Tisch legen, denn soviel kostet das Standard-Abo aktuell (Stand: April 2024). Für das Premium-Abonnement werden 17,99 Euro fällig - dafür kann man Serien in 4K ansehen und hat eine größere Anzahl an Nutzeraccounts zur Verfügung.

Trailer von "Dead Boy Detectives"

Für alle Serienfans, die sich noch nicht sicher sind, ob "Dead Boy Detectives" ihren Sehgeschmack trifft, hält Netflix einen Trailer bereit. Hier kann man sich einen ersten Eindruck von Stil und Stimmung der Serie machen: