Staffel 3 von "Dead to Me": Besetzung, Handlung und alle Infos

Netflix ist mit der 3. Staffel von "Dead to Me" auf Sendung. Alles über Folgen, Besetzung, Handlung und Stream finden Sie hier. Am Schluss bieten wir Ihnen einen Trailer.

Die Netflix-Serie "Dead to Me" ist eine schwarzhumorige Comedy-Serie, die von einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Frauen erzählt. Sie wurde für fünf Emmys nominiert, darunter für die Darstellerinnen Christina Applegate und Linda Cardellini.

Der Streaming-Dienst hat die finale 3. Staffel online gestellt, wir geben Ihnen die Infos dazu.

Start-Termin von "Dead to Me", Staffel 3

Staffel 3 läuft seit 17. November 2022 bei Netflix. Dies wird der Abschluss der Geschichte um Jen und Judy sein - nach dieser Staffel endet die Serie. Die Dreharbeiten waren übrigens bereits im August 2020 aufgenommen worden.

Darum geht "Dead to Me", Staffel 3: Die Handlung

Nachdem Steves vergrabene Leiche im Finale der zweiten Staffel von einer Passantin und deren Hund gefunden wurde, droht Jens und Judys mörderisches Geheimnis aufzufliegen.

Außerdem waren die beiden Freundinnen in der letzten Folge der 2. Staffel in einen schweren Autounfall verwickelt. Nur für die Zuschauer ist zu erkennen, dass der Unfallverursacher Steves Zwillingsbruder Ben ist, der nach der Nachricht über den Tod seines Bruders betrunken am Steuer saß.

"Dead to Me", Staffel 3: Die Folgen

Es gibt wie bisher zehn Episoden. Hier die Titel:

Folge 01: "Wir waren schon einmal hier", 17. November 2022

Folge 02: "Wir müssen reden", 17. November 2022

Folge 03: "Sieh an, was wir da haben", 17. November 2022

Folge 04: "Wohin gehen wir jetzt?", 17. November 2022

Folge 05: "Wir denken die Dinge nie zu Ende", 17. November 2022

Folge 06: "Wir besiegen dieses Ding", 17. November 2022

Folge 07: "Können wir ehrlich sein?", 17. November 2022

Folge 08: "Wir finden einen Weg", 17. November 2022

Folge 09: "Uns bleibt fast keine Zeit mehr", 17. November 2022

Folge 10: "Wir sind am Ende", 17. November 2022

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Dead to Me"

Viel hat sich auch in Staffel 3 im Cast nicht geändert. Hier in der Übersicht sehen Sie die Besetzung der Hauptrollen von "Dead to Me" sowie die deutschen Synchronsprecher der Serie.

Rolle Darsteller Synchronsprecher Jen Harding Christina Applegate Claudia Lössl Judy Hale Linda Cardellini Shandra Schadt Steve Wood

Ben Wood James Marsden Markus Pfeiffer Christopher Doyle Max Jenkins Julian Manuel Charlie Harding Sam McCarthy Benjamin Weygand Henry Harding Luke Roessler Niklas Gebendorfer

"Dead To Me": Stream der dritten Staffel bei Netflix

Der Streaming-Dienst bietet Abos, die monatlich zwischen 4,99 und 17,99 Euro kosten - der Unterschied besteht hauptsächlich in der Auflösung (720p, 1080p, 4K+HDR). Alle kann man auf Fernseher, Computer, Smartphone und Tablet schauen, sie sind jederzeit kündbar (Stand: November 2022). Die aktuellen Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Staffel 3 von "Dead To Me" - Der Trailer

Netflix hat den offiziellen Trailer zur ins Netz gestellt. Hier ist er: