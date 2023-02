Rugby-Verband verbietet "Delilah" von Tom Jones im Stadion

Der walisische Rugby-Verband hat die inoffizielle Hymne "Delilah" im Stadion verboten. Der Grund dafür soll der Text des Tom-Jones-Hits sein. Doch es könnte noch mehr dahinterstecken.

"Delilah" von Tom Jones ist die inoffizielle walisische Rugby-Hymne. Sie ist traditionell vor Spielbeginn zu hören – noch. Der walisische Rugby-Verband hat den 60er-Jahre-Pophit jetzt verboten und damit eine Diskussion in Großbritannien ausgelöst. Beim kommenden Six-Nations-Turnier dürfen Chöre "Delilah" nicht mehr singen. Das berichten britische Medien.

Der Grund für das Verbot ist der Text des Songs. Darin greift ein Mann seine untreue Partnerin Delilah mit einem Messer an. Das könne einige Zuschauer verstören, erklärte ein Sprecher des Principality-Stadions in Cardiff.

Bislang war "Delilah" üblicherweise vor Spielbeginn zu hören. Schon 2015 hatte die Welsh Rugby Union (WRU) untersagt, dass der Song über die Soundanlage des Stadions, in dem Wales seine Länderspiele austrägt, gespielt wird. Doch Zuschauer und Chöre stimmten das Lied im Stadion weiter an. Deshalb hat die WRU nun auch gastierenden Musikchören verboten, den beliebten Klassiker von Tom Jones zu singen. Es hieß: Man verurteile "häusliche Gewalt jeglicher Art".

"Delilah" bei Rugby-Spielen in Wales verboten – möglicher Grund

Die WRU machte zuletzt wegen einer angeblich "toxischen Kultur" Negativschlagzeilen. Auch das könnte ein Grund für das Verbot von "Delilah" sein. Präsident Steve Phillips war deshalb sogar zurückgetreten. Der Verband hat eine unabhängige Untersuchung angekündigt.

Viele Fans äußerten sich auf Twitter verärgert und verwundert über das Song-Verbot. Auch der walisische Rugby-Profi Louis Rees-Zammit zeigte kein Verständnis dafür. "All die Dinge, um die sie sich kümmern müssen, und dann machen sie das ...", twitterte er.

Tom Jones verteidigt "Delilah"

Der 82-jährige Tom Jones hatte "Delilah" im vergangenen Sommer bei einem Konzert im Principality-Stadion gesungen. In der Vergangenheit hatte er das Lied verteidigt. "Es ist nicht politisch, es ist über einen Mann, der die Kontrolle verliert", sagte Jones. "Ich habe beim Singen nicht gedacht, dass ich der Mann bin, der das Mädchen umbringt. Ich habe eine Rolle gespielt." Den Song dürfe man nicht wörtlich nehmen.

