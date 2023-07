Immer mehr ältere Menschen leben in der Bundesrepublik. Doch wie hoch ist die Zahl der Rentner wirklich? Und in welchen Bundesländern leben prozentual die meisten Rentner?

In Deutschland gibt es immer mehr ältere Menschen. Dieser Satz ist längst zu einem geflügelten Wort geworden, das leichtfertig über die Lippen geht. Doch was bedeutet das überhaupt in absoluten und prozentualen Zahlen ausgedrückt? Wie viele Rentner gibt es eigentlich in Deutschland? Wie hoch ist ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung und in welchen Bundesländern leben prozentual die meisten von ihnen?

Wie viele Rentner gibt es in Deutschland?

Insgesamt gab es 2021 in Deutschland 21,22 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Darunter fielen rund 4,1 Millionen Personen, die ihr Geld aus einer privaten Rente wie die Riester-Rente oder einer Hinterbliebenenrente beziehen. Diese Zahlen gehen aus der Statistik der Deutschen Rentenversicherung hervor.

Bezogen auf eine Einwohnerzahl von etwa 82 Mio. erhalten demnach etwa ein Viertel der Bevölkerung eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Mehr Renten als Rentner: Woran liegt das?

Die Zahl der Renten in Deutschland übertrifft allerdings bei weitem die Zahl der Rentner von über 21 Millionen. So schüttete die Deutsche Rentenversicherung - Waisenrenten unberücksichtigt - Ende 2021 insgesamt 25,57 Millionen Renten aus.

Der Grund: Da ein Teil der Rentner mehr als eine Rente bezieht, liegt die Anzahl der Rentner unter der des Rentenbestandes. Zu den sogenannten "Mehrfachrentnern" gehören besonders viele Frauen, die zusätzlich zu den eigenen Bezügen noch eine Witwenrente ihrer verstorbenen Ehemänner beziehen. Im Juli 2021 waren nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 85,6 Prozent der Mehrfachrentner Frauen.

Renten wegen Alters und verminderter Erwerbstätigkeit

Mit rund 18,52 Millionen Renten stellen Alters-Renten mit Abstand den größten Anteil der Auszahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung dar. Der Anteil derjenigen, die eine Rente aus Gründen von verminderter Erwerbsfähigkeit beziehen, liegt derzeit bei rund 1,81 Millionen.

In welchem Bundesland ist der Anteil der Rentner am höchsten?

Prozentual leben die meisten Rentner in Sachsen-Anhalt. Ihr Anteil an der Bevölkerung lag laut Deutsche Rentenversicherung im Jahr 2020 bei 32,1 Prozent. Dicht gefolgt von Thüringen (31,3), Mecklenburg-Vorpommern (31,1), Sachsen (30,6) und Brandenburg (29,4).

Die wenigsten Rentner leben hingegen in Hamburg (18,5), Berlin (20,7), Baden-Württemberg (21,2) und Bayern (21,5).

In Westdeutschland lag laut bpb der Anteil der Rentner an der Bevölkerung bei 22,4 Prozent, in Ostdeutschland bei 30,8 Prozent. Berlin blieb in dieser Statistik jeweils außen vor.

Übrigens: Das Ost-West-Gefälle spiegelt sich auch in der Höhe der Renten wider. Ebenfalls gibt es große Unterschiede zwischen den durchschnittlichen Renten von Männern und Frauen.