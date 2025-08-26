Icon Menü
Demokratie stärken: Poseck stellt Schwerpunkte der Demokratieförderung vor

Demokratie stärken

Poseck stellt Schwerpunkte der Demokratieförderung vor

Demokratie stärken, Extremismus bekämpfen: Hessen setzt bei seinem neuen Landesprogramm auf rund 40 Projekte. Es gibt auch KI-gestützte Ansätze. Minister Poseck stellt am Dienstag Einzelheiten vor.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In den hessischen Projekten zur Demokratieförderung geht es unter anderem um Extremismusprävention. (Symbolbild)
    In den hessischen Projekten zur Demokratieförderung geht es unter anderem um Extremismusprävention. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    Vor wenigen Wochen ist das Landesprogramm «Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus» mit rund 40 Projekten in seine dritte Förderperiode gestartet. Innenminister Roman Poseck (CDU) will am Dienstag (9.00 Uhr) bei einem Termin in Wiesbaden erläutern, welche Schwerpunkte im neuen Programm (2025 bis 2029) gelegt wurden. Bei den Projekten geht es unter anderem um Demokratieförderung, politische Bildung und Extremismusprävention.

    Wie das Innenministerium mitteilte, werden auch kreative und innovative Ansätze verfolgt, etwa unter Einbindung von Künstlicher Intelligenz. Die Landesregierung unterstützt seit 2015 Projekte der Demokratieförderung, Extremismusprävention und Deradikalisierungsarbeit mit einem Landesprogramm. Die neue Förderperiode startete am 1. Juli 2025.

