Poseck stellt Schwerpunkte der Demokratieförderung vor

Vor wenigen Wochen ist das Landesprogramm «Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus» mit rund 40 Projekten in seine dritte Förderperiode gestartet. Innenminister Roman Poseck (CDU) will am Dienstag (9.00 Uhr) bei einem Termin in Wiesbaden erläutern, welche Schwerpunkte im neuen Programm (2025 bis 2029) gelegt wurden. Bei den Projekten geht es unter anderem um Demokratieförderung, politische Bildung und Extremismusprävention.

Wie das Innenministerium mitteilte, werden auch kreative und innovative Ansätze verfolgt, etwa unter Einbindung von Künstlicher Intelligenz. Die Landesregierung unterstützt seit 2015 Projekte der Demokratieförderung, Extremismusprävention und Deradikalisierungsarbeit mit einem Landesprogramm. Die neue Förderperiode startete am 1. Juli 2025.