CSD-Demonstrationszug zieht durch Frankfurt

Anlässlich des Christopher Street Days (CSD) zieht am Samstag (12.30 Uhr) ein Demonstrationszug durch die Straßen Frankfurts. Dieser solle sich vom Römerberg aus in Bewegung setzen und am Schaumainkai wieder auflösen, teilte der Veranstalter mit. Die Stadt Frankfurt erwartet bis zu 25.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Eine Gegendemonstration sei nach Polizeiangaben nicht angemeldet.

Wegen des Events gibt es Verkehrsbeeinträchtigungen: Busse und Bahnen würden am Demozug vorbeigeleitet, teilte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mit. Reisende sollten sich vorab über ihre Verbindung informieren.

Fernsehturm in Regenbogenfarben

Bei einer Kundgebung auf dem Römerberg vor dem Protestzug wollen Stadtrat Christian Setzepfandt (Grüne) und die hessische Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) die «Pride-Progress-Fahne» am Römer-Balkon hissen, hieß es von der Stadt. Auch der Europaturm soll anlässlich des CSD am Samstag in Regenbogenfarben erstrahlen.

Bereits seit Donnerstag lädt ein Festivalgelände zwischen Eisernem Steg und Untermainbrücke Besucher ein. Noch bis zum Sonntag bieten die Veranstalter ein buntes Programm. Über die vier Veranstaltungstage hinweg rechnen sie mit etwa 150.000 Menschen.