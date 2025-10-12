Protest auf dem Main – Aktivisten kritisieren Trumps Plan

Eine kleine Gruppe propalästinensischer Aktivisten hat in Frankfurt mit drei Booten auf dem Main gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen protestiert und zur Solidarität mit den dort lebenden Menschen aufgerufen. Die Polizei sprach von 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Aktion am Samstag sei aus polizeilicher Sicht störungsfrei verlaufen.

Die Aktivisten führten auf den Booten palästinensische Fahnen mit sich. Von einigen Demonstranten seien die Personalien festgestellt worden, sagte der Polizeisprecher weiter. Ermittlungen wurden keine eingeleitet. In einem nach der Aktion veröffentlichten Schreiben kritisierte die Gruppe den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump als «Kolonialismus in neuer Form», der den Palästinensern das Recht auf Selbstbestimmung vorenthalte.