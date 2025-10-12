Icon Menü
Demonstration: Protest auf dem Main – Aktivisten kritisieren Trumps Plan

Demonstration

Protest auf dem Main – Aktivisten kritisieren Trumps Plan

Mit Booten protestieren Aktivisten gegen das israelische Vorgehen in Gaza und kritisieren Trumps Friedensplan als «Kolonialismus in neuer Form». Die Polizei meldet einen ruhigen Verlauf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei meldet einen störungsfreien Verlauf der Protestaktion auf dem Main. (Symbolbild)
    Die Polizei meldet einen störungsfreien Verlauf der Protestaktion auf dem Main. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Eine kleine Gruppe propalästinensischer Aktivisten hat in Frankfurt mit drei Booten auf dem Main gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen protestiert und zur Solidarität mit den dort lebenden Menschen aufgerufen. Die Polizei sprach von 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Aktion am Samstag sei aus polizeilicher Sicht störungsfrei verlaufen.

    Die Aktivisten führten auf den Booten palästinensische Fahnen mit sich. Von einigen Demonstranten seien die Personalien festgestellt worden, sagte der Polizeisprecher weiter. Ermittlungen wurden keine eingeleitet. In einem nach der Aktion veröffentlichten Schreiben kritisierte die Gruppe den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump als «Kolonialismus in neuer Form», der den Palästinensern das Recht auf Selbstbestimmung vorenthalte.

