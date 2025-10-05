Icon Menü
Gedenkveranstaltung zum 7. Oktober in Darmstadt eröffnet

Mit leeren Stühlen und Bildern der Opfer erinnert eine Kunstinstallation in Darmstadt an den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.
Von dpa
    Rund 50 Personen haben an der Eröffnung der Gedenkveranstaltung teilgenommen.
    Rund 50 Personen haben an der Eröffnung der Gedenkveranstaltung teilgenommen. Foto: Helmut Fricke/dpa

    Mit einer Gedenkveranstaltung hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Darmstadt an den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 erinnert. Rund 50 Personen haben Veranstalterangaben zufolge an der Eröffnung teilgenommen. Das Gedenken ist mit einer Kunstinstallation eröffnet worden. Auf leeren Stühlen, die zu einer Schleife zusammengebunden wurden, sind Bilder der Menschen angebracht, die beim Terrorangriff der Hamas im Jahr 2023 ermordet wurden.

    Am frühen Abend wird es noch eine zentrale Kundgebung geben. Mit der Installation soll den Opfern des Terrorangriffs vor zwei Jahren gedacht werden. Am 7. Oktober 2023 verübten die Hamas und weitere Extremisten im Süden Israels ein beispielloses Massaker mit etwa 1.200 Toten.

    Mit der Kunstinstallation soll der Menschen gedacht werden, die beim Terrorangriff der Hamas ermordet wurden.
    Mit der Kunstinstallation soll der Menschen gedacht werden, die beim Terrorangriff der Hamas ermordet wurden. Foto: Helmut Fricke/dpa
