Proteste gegen AfD und CDU-Kurs in Hessen

Das Wochenende in Hessen steht im Zeichen politischer Proteste. Allein in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) demonstrierten anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Hugenottenhalle mit Kanzlerkandidatin Alice Weidel nach Angaben der Polizei rund 9.000 Menschen. Im nordhessischen Kassel und in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreises) wollen am Sonntag Menschen für eine klare Abgrenzung nach rechts auf die Straße gehen.

Die Proteste in Neu-Isenburg verliefen nach Polizeiangaben im Wesentlichen friedlich. «Es gab einige wenige Gruppen beziehungsweise Personen, die Zufahrtswege blockierten, Not- und Rettungswege versperrten, Störaktionen durchführten und im Verdacht stehen, Straftaten begangen zu haben», bilanzierte das Polizeipräsidium Südosthessen.

Polizei setzt Pfefferspray und Schlagstock ein

Demnach hatten mehrere Menschen versucht, eine Absperrung zu durchbrechen. Sie seien auch die Einsatzkräfte angegangen. Die Polizei habe daraufhin Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt. Ein Polizist und ein Demonstrant hätten anschließend über Augenreizungen geklagt.

Zudem hielt die Polizei laut Mitteilung drei Personen auf, die versucht hatten, in den abgesperrten Bereich bei der Hugenottenhalle zu gelangen. Bei dem Trio seien unter anderem Pyrotechnik und Grillanzünder gefunden worden. Eine der Personen habe sich im Zuge der Festnahme an der Schulter verletzt. Entsprechende Ermittlungen seien eingeleitet worden, hieß es.

Außerdem wurden den Angaben zufolge zwei Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. «In der Bilanz stellt die Polizei jedoch fest, dass mehrere tausend Teilnehmende friedlich ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrgenommen haben», hieß es.

Weitere Kundgebungen angekündigt

Auch für den heutigen Sonntag sind Proteste angekündigt. In Kassel rufen verschiedene Organisationen zu einer Kundgebung unter dem Motto «Brandmauer Kassel» auf. Anlass ist den Veranstaltern zufolge der am vergangenen Mittwoch mit Stimmen der AfD im Bundestag beschlossene Migrationsantrag der Fraktion CDU/CSU. In Gelnhausen rufen der Verein «Hand aufs Herz» und sein Bündnis «Wir sind mehr!» zu einer «Lichterkette gegen Hass und Hetze» auf.

Icon Vergrößern Tausende Menschen demonstrierten gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Neu-Isenburg. Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen Tausende Menschen demonstrierten gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Neu-Isenburg. Foto: Boris Roessler/dpa

Icon Vergrößern An Protesten gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung in Neu-Isenburg nahmen nach Polizeiangaben rund 9.000 Menschen teil. Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen An Protesten gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung in Neu-Isenburg nahmen nach Polizeiangaben rund 9.000 Menschen teil. Foto: Boris Roessler/dpa