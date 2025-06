Proteste gegen Kürzungen im Hochschulbereich

Rund 3.000 Hochschulbeschäftigte und Studierende haben nach Angaben der Bildungsgewerkschaft GEW in mehreren hessischen Städten gegen geplante Budgetkürzungen demonstriert. In Frankfurt, Kassel und Gießen hätten sich jeweils rund 1.000 Menschen an den Protestkundgebungen beteiligt, teilte die GEW mit. Für den Nachmittag waren weitere Kundgebungen geplant.

Aufgerufen zu den Protesten hatten die Gewerkschaften GEW und Verdi gemeinsam mit Studentenvertretungen. Der von der Landesregierung eingeschlagene Sparkurs gefährde Arbeitsplätze und die Qualität in Forschung und Lehre, erklärte die stellvertretende Vorsitzende der GEW Hessen, Simone Claar.