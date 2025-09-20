Rund 2.000 Menschen demonstrieren beim CSD in Kassel

Rund 2.000 Menschen haben beim Christopher Street Day (CSD) in Kassel demonstriert und gefeiert. Der CSD sei entspannt gewesen und es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher. In diesem Jahr stand der Kasseler CSD unter dem Motto «Queere Freude ist ein Akt des Widerstands». Am Abend endet das Fest mit einer Drag-Show und einer Party.

Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten statt und soll an die Rechte queerer Menschen erinnern. Er geht auf Ereignisse in New York zurück: Polizisten hatten dort 1969 die Bar «Stonewall Inn» in der Christopher Street gestürmt und damit mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und transgeschlechtlichen Menschen ausgelöst.