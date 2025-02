Verletzte Polizisten bei Demonstration in Offenburg

Bei einer Demonstration in Offenburg sind am Donnerstag mehrere Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei der Veranstaltung um den alljährlichen sogenannten Langen Marsch der Kurden. Ungefähr 120 Menschen nahmen an dem Protest teil.

Mehrere Personen hatten sich den Angaben zufolge vermummt. Beamte wurden mit Fahnenstangen und Stöcken angegriffen. Auch Flaschen wurden geworfen. Neun Polizisten wurden dabei verletzt. Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Versammlung wurde aufgelöst und die Identität von 64 Personen festgestellt. Alle festgenommenen Personen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Am späten Abend beruhigte sich die Lage.