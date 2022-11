"Denn sie wissen nicht, was passiert" 2022: Sendetermine, Übertragung und mehr

"Denn sie wissen nicht, was passiert" geht im November im TV bei RTL weiter. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine und die Übertragung der Show.

"Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" läuft auf RTL in einer neuen Runde. Wieder einmal sind die drei Moderatoren Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch bis zum Beginn der Live-Sendung völlig ahnungslos.

Fest steht nur, dass zwei der drei Showgrößen in verschiedenen Spiel- und Quizrunden gegen zwei prominente Gäste antreten müssen. Die dritte Person führt als Moderator durch den Abend. Wer jedoch welche Aufgabe bekommt, wird erst am Anfang der Show bekannt gegeben.

Wann sind die Sendetermine der Show? Wo gibt es Wiederholungen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2022 zu sehen? Und wie läuft die Übertragung ab? Hier bekommen Sie alle Infos dazu.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Sendetermine von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2022

Die ersten beiden Folgen des Jahres von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" wurden im Januar ausgestrahlt, darauf folgten drei weitere Ausgaben im Juni und September. Nun geht es weiter.

Hier finden Sie einen Überblick über alle Sendetermine 2022:

Samstag, 8. Januar 2022, ab 20.15 Uhr auf RTL und RTL+

und Samstag, 15. Januar 2022, ab 20.15 Uhr auf RTL und RTL+

und Samstag, 18. Juni 2022, ab 20.15 Uhr auf RTL und RTL+

und Sonntag, 19. Juni 2022, ab 20.15 Uhr auf RTL und RTL+

und Samstag, 3. September 2022, ab 20.15 Uhr auf RTL und RTL+

und Samstag, 5. November 2022, ab 20.15 Uhr auf RTL und RTL+

Samstag, 12. November 2022, ab 20.15 Uhr auf RTL und RTL+

Übertragung: So sehen Sie "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2022 live im TV und Stream

Die bisher letzte Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" war am Samstag, 3 September 2022, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Neben der Ausstrahlung im TV konnte die Sendung auch zeitgleich im Stream bei RTL+ verfolgt werden.

Lesen Sie dazu auch

Für RTL+ ist jedoch eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft bei dem Dienst notwendig, sofern man ihn live nutzen möchte. Eine Mitgliedschaft bei RTL+ Premium kostet nach Angaben der Mediengruppe 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Neukunden haben außerdem die Möglichkeit, den Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Ganze Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2022 als Wiederholung sehen

Sie haben zum üblichen Ausstrahlungstermin keine Zeit und haben eine Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" verpasst? Kein Problem. Sie können die einzelnen Folgen auch bei RTL+ oder als Wiederholung nach der Übertragung im Fernsehen ansehen. Zum Beispiel lief die komplette Show direkt am Sonntag, den 4. September 2022 um 4.45 Uhr in der Früh erneut auf RTL.

Wenn Sie die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt oder online bei RTL+ wiederholen möchten, ist dies bis zu einige Wochen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos möglich. Zu einem späteren Zeitpunkt ist jedoch der Abschluss eines kostenpflichtigen Premium-Abonnements notwendig.

"Denn sie wissen nicht, was passiert" 2022: Schiedsrichter und Spieleleiter Thorsten Schorn

Seit 2018 ist Moderator Thorsten Schorn als Schiedsrichter und Spieleleiter in der Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen.

Thorsten Schorn kommentiert die einzelnen Spiele der Show und achtet darauf, dass die drei Moderatoren Günther Jauch, Barbara Schöneberger sowie Thomas Gottschalk den korrekten Spielablauf einhalten und dabei keine Täuschungsversuche unternehmen.

In jeder Sendung müssen zwei der Moderatoren gegen prominente Gäste antreten. Zu Beginn des Jahres waren bereits Michael Mittermeier, Wigald Boning, Evelyn Burdecki und Ross Antony dabei.