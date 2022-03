Der Alte - Böses Blut im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 25.3.22 den Krimi "Der Alte - Böses Blut". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend im Zweiten: Im ZDF läuft der Krimi "Der Alte - Böses Blut". Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Parte? Wie ist die Handlung? Steht der Film auch als Stream in der Mediathek zur Verfügung? In diesem Text lesen Sie alle Antworten.

TV-Termin: "Der Alte - Böses Blut" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Der Alte - Böses Blut" kommt am Freitag, 25. März 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund eine Stunde beste Unterhaltung freuen. Wer nicht bis Freitag warten möchte, der findet den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Der Alte - Böses Blut"

Ist etwa das eingetreten, was sich in den vergangenen Wochen schon angedeutet hat? Hat der Unbekannte, der Theaterregisseur Matti König seit einiger Zeit bedroht hat, seinen Drohungen Taten folgen lassen? Als König nicht von einem Ausflug in die Berge zurückkehrt, befürchtet sein Umfeld Schlimmstes. Richard Voss und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Zunächst gibt es keinerlei Hinweise auf den Verbleib Königs. Dass etwas schlimmes passiert sein könnte, wird wahrscheinlicher, als die Ermittler in der Hütte, in der König übernachtet hatte, Blutspuren finden.

König leitet gemeinsam mit seiner Ehefrau Iris Leitner das Münchner "Metro Theater". Das Ensemble steht kurz vor einer neuen Produktion. Doch es kommt zunehmend zu Spannungen - an denen auch die Leitung des Theaters schuld haben soll. Kann das Aufschluss geben über das Schicksal Königs? Der Regisseur hatte sich mit seinem aufbrausenden Temperament viele Feinde gemacht. In den Fokus rückt aber auch Iris Leitners Tochter "Ugly", die sich seltsam verhält.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Böses Blut" im Cast

Hauptkommissar Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Julia Lulu Zhao - Yun Huang

Lulu Zhao - Yun Huang Iris Leitner - Aglaia Szyszkowitz

- Julia "Ugly" Leitner - Zoë Valks

"Ugly" Leitner - Michelle Weissenbach - Sinha Melina Gierke

- Sinha Johanna Pollack - Genet Zegay

- Genet Zegay Matti König - René Dumont

- Ursula Leitner - Kathrin Ackermann

- Herr Polter - Fritz Scheuermann

"Der Alte - Böses Blut" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Alte - Böses Blut" klingt für Sie nach bester Unterhaltung, am Freitag haben Sie aber schon etwas anderes vor? Macht nichts: Sie finden den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)