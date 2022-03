Der Alte - Ein Tag im Leben im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 18.3.22 den Krimi "Der Alte - Ein Tag im Leben". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Zweiten: Das ZDF bringt im März den Krimi "Der Alte - Ein Tag im Leben" auf die deutschen Bildschirme. Sie suchen Infos zur neuen Episode? Wir haben Infos: In diesem Text erfahren Sie, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Der Alte - Ein Tag im Leben" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Der Alte - Ein Tag im Leben" ist am Freitag, 18. März 2022, im ZDF zu sehen. Startzeit: 20.15 Uhr. Die Folge hat eine Spieldauer von ungefähr 60 Minuten und steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Der Alte - Ein Tag im Leben"

Alles sieht zunächst nach einem tragischen Unfall aus: Gerichtsvollzieherin Lena Thoma liegt leblos in ihrem Büro. Nach ersten Erkenntnissen ist sie auf ein gepfändetes Herrenrad gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Doch so ganz glauben Richard Voss und sein Team nicht an einen Unfall. Sie starten Untersuchungen im beruflichen Umfeld von Thoma. Das Klientel der Toten ist mitunter schwierig, einige Menschen hatten durchaus ein Motiv für eine Gewalttat. In der Vergangenheit hatte es die eine oder andere Drohung gegen die Gerichtsvollzieherin gegeben.

Mysteriös finden die Ermittler, dass ausgerechnet die Akte von André Berling unauffindbar ist. Berling ist der Ex-Partner von Thomas bester Freundin Christa. Im Zuge der Scheidung hatte er Christa finanziell über den Tisch gezogen. Lena Thoma wollte das nicht hinnehmen und hatte den Fall angenommen. Die Anzeichen verdichten sich, dass André Berling mindestens mehr weiß als er zugeben will.

Neben Berling nehmen die Expertinnen und Experten auch Felix Loukas unter die Lupe. Ihm hatte Lena Thoma jüngst ein Fahrrad gepfändet. Die rüstige Frau Buteke rückt ebenso in den Fokus der Ermittler: Ihr war die Gerichtsvollzieherin wegen einer unbezahlten Stromrechnung auf den Fersen. Beide beteuern aber glaubhaft, nichts mit dem Tod von Lena Thoma zu tun zu haben.

Als Dr. Sommerfeld den exakten Todeszeitpunkt mitteilt, wenden sich die Dinge - und Richard Voss und Team erkennen, dass hinter dem Mord an der Gerichtsvollzieherin doch auch etwas ganz anderes stecken könnte.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Ein Tag im Leben" im Cast

Hauptkommissar Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Julia Lulu Zhao - Yun Huang

Frau Buteke - Christiane Blumhoff

Nadine - Edith Saldanha

André Berling - Saro Emirze

- Saro Emirze Magdalena Thoma - Maya Haddad

- Maya Haddad Michael Helt - Andreas Bittl

Felix Loukas - Lukas Brandl

- Christa Berling - Laura Osswald

- Heiner Greissinger - Tim Koller

"Der Alte - Ein Tag im Leben" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse an "Der Alte - Ein Tag im Leben" geweckt, der Freitagabend ist aber bereits anderweitig blockiert? Dann schauen Sie sich den Film doch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)