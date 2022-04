Der Alte - Tod am Kliff im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 15.4.22 den Krimi "Der Alte - Tod am Kliff". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Zeiten Mitte April: Das ZDF bringt "Der Alte - Tod am Kliff" ins deutsche TV. Sie suchen nach Informationen zur Episode? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir beantworten Ihnen, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es die Möglichkeit geben wird, den Krimi auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Der Alte - Tod am Kliff" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Der Alt - Tod am Kliff" läuft am Freitag, 15. April 2022, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Hochspannung freuen. Wer am Freitag keine Zeit hat, kann sich die Folge auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Der Alte - Tod am Kliff"

Alles sieht zunächst aus wie ein tragischer Unfall: Steffen Kurzner liegt tot unter einem Windrad. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Aktivist bei einer Aktion abgestürzt ums Leben gekommen ist. Es verdichten sich aber die Hinweise, dass Kurzner brutal ermordet worden ist.

Es ist ein Kuriosum: Eigentlich hat sich die Umweltorganisation Baltic Sea Guardians den Kampf für Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben. Doch gegen ein Windkraft-Großprojekt einer Münchner Firma machen die Aktivisten mobil. Hat das Unternehmen etwas mit dem Mord an Kurzner zu tun? Motive hätte es genug gegeben. Geschäftsführer Thies Valk macht keinen Hehl aus den Differenzen. Doch mit dem Gewaltverbrechen möchte er nichts zu tun haben.

Richard Voss und sein Team steigen ein in die Ermittlungen. Was weiß das private Umfeld von Kurzner? Wieso war es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Aktivisten und seiner Freundin Alina gekommen? Weiß die Frau mehr über die Hintergründe?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Tod am Kliff" im Cast

Hauptkommissar Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Julia Lulu Zhao - Yun Huang

Alina Friedrich - Runa Schymanski

- Prof. Joachim Friedrich - Thomas Heinze

- Arne Heinritz - Niels Bruno Schmidt

- Paula Voss - Antonia Breidenbach

- Torben Asmus - Karl Schaper

- Sonja Friedrich - Annika Kuhl

- Steffen Kurzner - Marlon Boess

Urs Siepmann - Philipp Rosenthal

Sophia Gerke - Mariam Hage

- Thies Valk - Ben Bela Böhm

"Der Alte - Tod am Kliff" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Alte - Tod am Kliff" klingt spannend, der Freitagabend ist aber schon verplant? Sie finden den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

