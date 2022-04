"Der Alte - Verantwortung" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 29.4.22 den Krimi "Der Alte - Verantwortung". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachricht für alle Freunde von spannender Unterhaltung: Das ZDF bringt Ende April "Der Alte - Verantwortung" ins deutsche Fernsehen. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier richtig: Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob Sie die Episode auch als Stream in der Mediathek finden werden.

TV-Termin: "Der Alte - Verantwortung" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Der Alte - Verantwortung" läuft am Freitag, 29. April 2022, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund eine Stunde Spannung freuen. Wer am Freitag schon etwas anderes vorhat, findet die Folge auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Der Alte - Verantwortung"

Es ist eine mysteriöse Clique, in der Voss und sein Team nach dem Mord an dem Ex-Offizier Viktor Dombach recherchieren müssen. Eigentlich hatten sie auf hilfreiche Hinweise gehofft, als sie den Freundeskreis des in seinem Wohnzimmer Erstochenen ansprachen. Doch statt auf eine trauernde, verschworene Gemeinschaft treffen sie auf allerhand Geheimnisse. Hat der Mord an Dombach etwas damit zu tun, dass dessen Kamerad Gerhard Jürgens vor Jahren bei einem Einsatz ums Leben gekommen war? Der nun Erstochene hatte damals den Einsatz geleitet.

Vor seinem Ableben hatte der Ex-Soldat sich einen Namen gemacht mit seiner Sicherheitsfirma, die mitunter in seltsamen Kreisen unterwegs war. Für die ganzen Skandale wählte Dombach immer den Geschäftsführer als Bauernopfer. Hat sich Alex Volkmann für diese Ungerechtigkeit gerächt?

Schnell stellen die Ermittlerinnen und Ermittler fest, dass sie noch deutlich mehr Menschen im direkten Umfeld des Ermordeten unter die Lupe nehmen müssen, um das Rätsel um den Tod aufzulösen. Gelingt es ihnen rechtzeitig, ehe noch mehr Menschen in Gefahr geraten?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Verantwortung" im Cast

Hauptkommissar Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Julia Lulu Zhao - Yun Huang

Klara Jürgens - Alma Leiberg

- Alma Alex Volkmann - Simon Böer

- Janine Dombach - Lena Reinhold

- Lena Reinhold Marie Volkmann - Katrin Anne Heß

Lukas Prechtel - Tobias van Dieken

- Tobias van Dieken Norbert Jürgens - Joachim Nimtz

- Viktor Dombach - Christoph von Friedl

- Christoph von Friedl Patrick - Lukas Amberger Baumeister

"Der Alte - Verantwortung" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Alte - Verantwortung" klingt spannend, der Freitagabend ist aber bereits verplant? Macht nichts: Sie finden die Episode auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

