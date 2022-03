Der Amsterdam-Krimi - Das Mädchen ohne Namen in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute, am 17.3.22, "Der Amsterdam-Krimi - Mädchen ohne Namen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast?

Hochspannung im März: Die ARD bringt "Der Amsterdam-Krimi - Mädchen ohne Namen" auf die deutschen Bildschirme. Sie wollen Informationen? Wir haben Informationen. Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Der Amsterdam-Krimi - Mädchen ohne Namen" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Amsterdam-Krimi - Mädchen ohne Namen" ist heute, am Donnerstag, 17. März 2022, in der ARD zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Unterhaltung freuen. Die Episode steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Amsterdam-Krimi - Mädchen ohne Namen"

Laila hat große Pläne. Die Weißrussin fährt voller Vorfreude nach Amsterdam. Endlich ganz frei, endlich als Kellnerin in der Gastronomie Geld verdienen. Umso größer ist ihr Schock, als sie vor Ort feststellt, dass sie sich mit brutalen Zuhältern eingelassen hat, die sie im Bordell von Nachtclubbesitzer Jos Zwolsman ausnutzen möchten. Die Verbrecher nehmen der jungen Frau sogar ihren Pass weg.

Laila nimmt all ihren Mut zusammen und versucht zu fliehen. Das bekommen Kommissar Bram de Groot und sein deutscher Kollege Alex Pollack mit. Beide observieren den Nachtclub seit langer Zeit, haben aber noch keine schlagenden Beweise für die kriminellen Machenschaften finden können. Kurzerhand werben sie Laila als Informantin an.

Die Ermittlungen sind höchst riskant, sind die Ermittler doch einem international tätigen Zuhälterring auf den Fersen. In Gefahr ist auch Lailas Sohn Yuri, der bei seiner Großmutter in Weißrussland geblieben ist. Können die Ermittler den Verbrechern das Handwerk legen und weiteres Leid abwenden?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Amsterdam-Krimi - Mädchen ohne Namen" im Cast

Ehemann der Gärtnerin - Genio de Groot

Fahrer Goran - Sinan Eroglu

Gruber - Heike Trinker

Gärtner - Steef Cuijpers

Rutger - Peter Post

Yuri - Michel Gehring

Laila - Carina de Vroome

Politiker - Pepijn Cladder

Lailas Mutter - Harriert Stroet

Eric - Arent Jan Linde

" Der Amsterdam-Krimi - Mädchen ohne Namen" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Amsterdam-Krimi - Mädchen ohne Namen" interessiert Sie? Prima! Der Donnerstag ist aber schlecht? Macht nichts: Die ARD stellt den Film auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

