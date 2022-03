Der Amsterdam-Krimi - Der Tote aus dem Eis: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 24.3.22 "Der Amsterdam-Krimi - Der Tote aus dem Eis". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung zum Monatsende: Die ARD bringt "Der Amsterdam-Krimi - Der Tote aus dem Eis" ins deutsche TV. Wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mitspielen, wie die Handlung ist und ob der Krimi auch als kostenloser Stream in der Mediathek zur Verfügung stehen wird, lesen Sie in diesem Text

TV-Termin: "Der Amsterdam-Krimi - Der Tote aus dem Eis" in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Amsterdam-Krimi - Der Tote aus dem Eis" kommt am Donnerstag, 24. März 2022, in der ARD zur Ausstrahlung. Beginn ist um 20.15 Uhr. Der Film dauert rund anderthalb Stunden an und steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Amsterdam-Krimi - Der Tote aus dem Eis"

Ramirov ist berühmt-berüchtigt. Der Drogenboss hat einen geschickt versteckten Dealer-Ring aufgebaut, der bislang unter dem Radar allerhand Suchtmittel unter die Menschen bringt. Alex Pollack möchte ihm das Handwerk legen - und schleicht sich undercover in die Gesellschaft mit ein. Er ermittelt heimlich im Reedereibetrieb von Heesters, dessen Fischlieferungen als Verstecke für Kokainlieferungen dienen. Ein millionenschwerer Deal soll das Ende der Umtriebe markieren, so haben es Pollack und Kommissar de Groot geplant.

Kurz vor der Übergabe entdecken die Verbrecher inmitten der Lieferung einen indonesischen Matrosen. Völlig überrascht von der neuen Entwicklungen lassen sie kurzerhand von ihren Plänen der Übergabe ab und lassen demnach auch den Polizeieinsatz ins Leere laufen. Pollack und de Groot realisieren in dieser Sekunde, dass viel mehr dahintersteckt als nur der Handel mit Rauschgift.

Die Ereignisse überschlagen sich, als ein Video eines Mords auftaucht. Und plötzlich mischen auch Aktivisten mit. Die Situation wird unübersichtlich. Gelingt es den Experten, die Verbrecher auffliegen zu lassen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Amsterdam-Krimi - Der Tote aus dem Eis" im Cast

Alex Pollack - Hannes Jaenicke

- Bram de Groot - Fedja van Huet

- Fedja van Huet Rutger - Peter Post

René - Birgit Welink

Eric - Arent Jan Linde

Linde Joyo Suparman - Vietha Luong

Heesters - Frank Lammers

Schröder - Marcel Hensema

Elise Tom - June Yanez

Dick - Joost Koning

Gruber - Heike Trinker

Antje de Groot - Marguerite de Brauw

- Marguerite de Brauw Susanne Verbeek - Tanja Jess

Polizeichef - Jobst Schnibbe

Ramirov - Sieger Sloot

"Der Amsterdam-Krimi - Der Tote aus dem Eis" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Amsterdam-Krimi - Der Tote aus dem Eis" hat Ihr Interesse geweckt, den Donnerstagabend haben Sie aber bereits anders verplant? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

(AZ)