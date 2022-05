"Der Barcelona-Krimi - Der längste Tag" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigte am 5.5.22 den Film "Der Barcelona-Krimi - Der längste Tag". Wann war die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung Anfang Mai: In der ARD kam "Der Barcelona-Krimi - Der längste Tag" zur Ausstrahlung. Wann war der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Welche Handlung erwartete Sie? Hat die ARD den Film auch als kostenlosen Stream in die Mediathek gestellt? In diesem Text lesen Sie alle Antworten.

TV-Termin: "Der Barcelona-Krimi - Der längste Tag" in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Barcelona-Krimi - Der längste Tag" war am Donnerstag, 5. Mai 2022, in der ARD zu sehen. Start war um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich auf ungefähr anderthalb Stunden Spannung freuen. Wer am Donnerstag schon etwas anderes vorhatte, findet den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Barcelona-Krimi - Der längste Tag"

Es ist eine Serie, die Barcelona erschüttert: Seit einiger Zeit sind Jungen aus sozial schwachen Familien vom einen auf den anderen Tag wie vom Erdboden verschluckt. Von ihnen fehlt jede Spur. Unklar, ob sie selbst abgehauen sind, oder ob doch mehr dahinter steckt.

Video: ProSieben

Als plötzlich der 13-jährige Naldo tot aufgefunden wird, ist allen schlagartig klar: Es handelt sich um eine Verbrecherserie. Fina Valent und Xavi Bonet nehmen die Ermittlungen auf. Gerade erst ist der 13-jährige Matteo als vermisst gemeldet worden. Droht auch ihm der Tod? Ist ein Serientäter unterwegs?

In den Fokus der Ermittlungen rückt schnell der Apotheker Victor Toura. Er hatte den Beamten den Hinweis zum Fundort der Leiche Naldos gegeben. Wusste er so genau, wo sich der Leichnam befand, weil er den Jungen selbst ermordet hat? Seine Akte ist jedenfalls blütenrein.

Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Können sie Ermittler das Rätsel so schnell lösen, dass Menschenleben gerettet werden können?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Barcelona-Krimi - Der längste Tag" im Cast

Xavi Bonet - Clemens Schick

- Fina Valent - Anne Schäfer

- Victor Toura - Bernhard Schütz

Sofia Toura - Sylvie Rohrer

Enzo Alvarez - Sebastian Fritz

- Sebastian Fritz Miguel Fernandez - Alexander Beyer

Antoni - Renato Schuch

Dr. Peron - Anna Grisebach

- Diego Ruiz - Burak Yigit

- Burak Yigit Aayla Rivera - Abak Safaei-Rad

Manu - Arijana Antunovic

Mateo Peron - Iker Campos Lozada

"Der Barcelona-Krimi - Der längste Tag" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Barcelona-Krimi - Der längste Tag" finden Sie spannend, den Donnerstag aber unpassend? Kein Problem: Der Krimi steht auch als kostenloser Stream in der Mediathek zum Abruf bereit.

(AZ)