Der Bergdoktor

vor 4 Min.

"Der Bergdoktor": Das passierte gestern in Folge 1 von Staffel 17 - Wiederholung im TV

Der Bergdoktor Martin Gruber steht mal wieder vor einem medizinischen Rätsel: Was ist mit Branka Neumann los?

Der Bergdoktor flimmert wieder über die heimischen Bildschirme. Worum es beim Auftakt der 17. Staffel geht und was Martin Gruber in Ellmau erwartet, lesen Sie in diesem Artikel.

Von Tiana Zoric