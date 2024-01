Der Bergdoktor: Diese drei Stars steigen aus der Sendung aus

Es gibt Neues aus Ellmau: Einige Stars werden den Bergdoktor verlassen. Dafür kommt ein Show-Liebling zurück. Um wen es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

In der Welt des Bergdoktors ist es niemals so wirklich still: Im Dezember vergangenen Jahres konnte man noch ein Treffen mit dem Star der Show, Doktor Martin Gruber alias Hans Sigl, ersteigern. Im Januar 2024 startete die insgesamt 17. Staffel der Kultserie beim ZDF.

Nun gibt es wieder Neuigkeiten vom Gruberhof: Einige bekannte Stars verlassen die Sendung. Welche das sind, lesen Sie in diesem Artikel.

Der Bergdoktor: Diese Charaktere verlassen die Sendung

Den Anfang macht eine einst sehr wichtige Person aus Martins Leben: Seine Ex-Freundin und Apothekerin Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann), die bei ihrem Flug nach New York ins Koma fiel, wird nicht mehr bei "Der Bergdoktor" zu sehen sein, berichtet t-online. Eigentlich war ihre Geschichte bereits in Staffel 15 auserzählt: Sie wanderte mitsamt gemeinsamem Kind in die USA aus. Dennoch bekamen Zuschauerinnen und Zuschauer Franziska noch zwei weitere Male in Staffel 16 zu Gesicht. Ab Staffel 17 ist jedoch Schluss.

Und auch für zwei weitere Charaktere ist Schluss bei "Der Bergretter": Dr. Christina Tippner (Henriette Schmidt) und Dr. Robert Schwarz (Timon Ballenberger) werden wohl nicht mehr in Ellmau zu sehen sein. Das bestätigte das ZDF gegenüber t-online. Dabei waren die beiden Serien-Charaktere erst in der 14. und 15. Staffel dazugestoßen.

Der Bergdoktor: Dieser Serien-Liebling kehrt in Staffel 17 zurück!

Doch bei lauter schlechten Neuigkeiten gibt es auch einen Grund zur Freude für Fans: Serien-Liebling und Martins Arzthelferin Linn Kemper (Andrea Gerhard) soll wieder zurück nach Ellmau kommen. Nachdem sich die Fronten zwischen Martin und seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) – Linns Partner – in Staffel 16 verhärteten, verließ Linn Ellmau und den Gruberhof. Zwar ist Linn nicht von Anfang an mit von der Partie, doch soll sie immer wieder in der neuen Staffel auftauchen, so t-online.

Übrigens: Die Sendetermine für die 17. Staffel von "Der Bergdoktor" stehen fest. Die erste Folge von "Der Bergdoktor" lief bereits am 4. Januar 2024 im Fernsehen. In der zweiten Folge deckt Martin Gruber ein Geheimnis auf.