Der Bergdoktor, heute Folge 2 von Staffel 17: In "Abgründe" stößt Martin Gruber auf ein Geheimnis

Der Bergdoktor ist zurück. Was erwartet Martin Gruber in Folge 2 von Staffel 17? Hier gibt es die Infos rund um Handlung, Darsteller und Wiederholung von "Abgründe".

"Der Bergdoktor" ist wieder da: In acht neuen Folgen können Zuschauerinnen und Zuschauer seit dem 4. Januar 2024 nun wieder alles aus dem Leben der Grubers erfahren.

Um was es in "Der Bergdoktor – Abgründe" als Folge 2 von Staffel 17 geht, lesen Sie in diesem Artikel. Übrigens: Drei Stars steigen bei "Der Bergdoktor" aus.

Sendetermin und Sendezeit von "Der Bergdoktor – Abgründe" (Folge 2 von Staffel 17)

Seit dem 4. Januar 2024 gibt es wieder neue Geschichten aus Ellmau rund um die Grubers zu sehen. Folge 2 "Abgründe" vom Bergdoktor läuft am Donnerstag, 11. Januar 2024, um 20.15 Uhr beim ZDF im linearen Fernsehen. Aber auch in der ZDF-Mediathek kann "Der Bergdoktor" angesehen werden.

Handlung von "Der Bergdoktor": Was passiert in Folge 2 von Staffel 17?

Die 16. Staffel "Der Bergdoktor" endete dramatisch: Nachdem sich Martin Gruber (Hans Sigl) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) überwarf, wollte der Bergdoktor Ellmau und den Gruberhof verlassen, um nach New York zu gehen. Doch dann kam Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) ins Krankenhaus und Martin blieb.

In der ersten Folge der 17. Staffel ging es Lisbeth wieder besser: Sie wurde auf die Normalstation verlegt. Und auch zwischen Hans und Martin scheint es erste Annäherungsversuche zu geben. Tochter Lilli (Ronja Forcher) hat währenddessen ihr Praktikum im Krankenhaus abgeschlossen und will nun ihre Matura nachholen, um doch Medizin studieren zu können.

Um sich von all den Sorgen abzulenken, trifft sich Martin in Folge 2 (Abgründe) ein weiteres Mal mit Karin Bachmeier (Hilde Dalik). Währenddessen wird Lilli immer weiter im Landhandel ihres Großvaters Rolf Pflüger (Wolfram Berger) beschäftigt. Und das, obwohl sie Martin versprochen hatte, ein paar Stunden in der Woche in seiner Praxis auszuhelfen.

In der Praxis taucht Martins alte Bekannte Ina Lechner (Maria Simon) mit ihrem zukünftigen Ehemann Jan (Max Woelky) auf, der aus einer Kopfwunde blutet. Der ist bei den Hochzeitsvorbereitungen von der Leiter gefallen. Martin ist überrascht von Inas plötzlichen Auftauchen. Die beiden hatten sich in New York kennengelernt, als sie ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau machte. Mittlerweile leitet sie in Ellmau ein Luxushotel.

Die Diagnose für Jan ist vorerst gut: Eine Gehirnerschütterung kann Martin ausschließen. Doch der Bergdoktor will herausfinden, wie es zu dem Sturz kam. Jan erzählt Martin, dass er aufgrund einer Eiweißunverträglichkeit gelegentlich Schwindelattacken bekommt. Als der Bergdoktor ihn dann um den Namen seines Hausarztes bittet, um die Patientenakte anzufordern, vertraut ihm Jan sein Geheimnis an: Er heißt eigentlich Sebastian Leidinger. Seine Zukünftige weiß jedoch nichts von der Namensänderung und er habe den richtigen Moment verpasst, um ihr davon zu erzählen. Als Martin den Grund für die Heimlichtuerei erfährt, gerät er in einen Gewissenskonflikt.

Wiederholung von "Der Bergdoktor" im TV und Stream

Wer die Sendung nicht zu den gegebenen Zeiten im TV verfolgen kann, hat jederzeit die Möglichkeit, in der ZDF-Mediathek vorbeizuschauen. Dort stehen die einzelnen Episoden von "Der Bergdoktor" nach der TV-Ausstrahlung online zur Verfügung. Eine Wiederholung im linearen TV gibt es vorerst nicht. Die Ausstrahlungstermine für die gesamte 17. Staffel von "Der Bergdoktor" stehen jedoch bereits fest.

Der Bergdoktor Staffel 17: Übersicht der Folgen

Die ersten vier Folgen der 17. Staffel "Der Bergdoktor" im Überblick:

Folge 1: Der Bergdoktor - Der Blick nach vorn

Folge 2: Der Bergdoktor - Abgründe

Folge 3: Der Bergdoktor - Schuld

Folge 4: Der Bergdoktor - Im Schatten

Darsteller von "Der Bergdoktor": Besetzung von "Abgründe"

Dr. Martin Gruber : Hans Sigl

: Hans Sigl Hans Gruber : Heiko Ruprecht

: Heiko Ruprecht Lisbeth Gruber: Monika Baumgartner

Gruber: Lilli Gruber : Ronja Forcher

: Dr. Alexander Kahnweiler : Mark Keller

: Susanne Dreiseitl: Natalie O'Hara

Dr. Vera Fendrich: Rebecca Immanuel

Linn Kemper: Andrea Gerhard

Dr. Angelika Rüdiger : Annika Ernst

: Annika Ernst Paul Richter : Dominic Raacke

: Karin Bachmeier : Hilde Dalik

: Caro Pflüger : Barbara Lanz

: Rolf Pflüger : Wolfram Berger

: David Kästner: Frédéric Brossier

Claus Strasser: Beat Marti

Sophia Gruber: Ylvi Unertl

Jens-Torben: Luis Immanuel Rost

Josephine Bachmeier : Lieselotte Voß

: Ina Lechner : Maria Simon

: Jan Seidl: Max Woelky

Seidl: Elisabeth Lechner : Doris Buchrucker

: Franz Lechner : Christian Hoening

: Standesbeamtin: Barbara Stöckl

Übrigens: Wir haben alle Darsteller von "Der Bergdoktor" in einer Übersicht vorgestellt. Mark Keller alias Doktor Kahnweiler will übrigens sein Können als Kandidat bei "Let's Dance" unter Beweis stellen.