Der Bergdoktor, Folge 3 von Staffel 17: In "Schuld" wird klar, was Lisbeth wirklich krank macht

Der Bergdoktor ist zurück. Was erwartet Martin Gruber in Folge 3 von Staffel 17? Hier gibt es die Infos rund um Handlung, Darsteller und Wiederholung von "Schuld".

"Der Bergdoktor" ist wieder da: In acht neuen Folgen können Zuschauerinnen und Zuschauer seit dem 4. Januar 2024 nun wieder alles aus dem Leben der Grubers erfahren.

Um was es in "Der Bergdoktor – Schuld" als Folge 3 von Staffel 17 geht, lesen Sie in diesem Artikel. Übrigens: Drei Stars steigen bei "Der Bergdoktor" aus.

Sendetermin und Sendezeit von "Der Bergdoktor – Schuld" (Folge 3 von Staffel 17)

Seit dem 4. Januar 2024 gibt es wieder neue Geschichten aus Ellmau rund um die Grubers zu sehen. Folge 3 "Schuld" vom Bergdoktor läuft am Donnerstag, 18. Januar 2024, um 20.15 Uhr beim ZDF im linearen Fernsehen. Aber auch in der ZDF-Mediathek kann "Der Bergdoktor" angesehen werden.

Handlung von "Der Bergdoktor": Was passiert in Folge 3 von Staffel 17?

In der dritten Folge "Schuld" der 17. Bergdoktor-Staffel muss sich Martin Gruber (Hans Sigl) um die Brüder Vinzent (Tom Böttcher) und Lennart Neumüller (Jonas Kaufmann) kümmern. Lennart liebt Clubmusik und legt als DJ immer wieder auf. Sein großer Bruder Vinzent hat die Vormundschaft für ihn übernommen, doch Vinzents Zustand belastet das gemeinsame Zusammenleben zunehmend.

Als er bei Martin in der Praxis ein IT-Problem beheben will, zeigt er Anzeichen einer Panikattacke. Auf den ersten Blick ohne scheinbar triftigen Grund. Doch Martin wäre nicht der Bergdoktor, wenn er sich das nicht genauer ansehen würde. Auch Lennart, der davon mitbekommt, macht sich Sorgen um Vinzent. Er wendet sich an Martin und berichtet ihm von der Depression seines Vaters Andreas (Martin Rother). Er befürchtet, dass auch Vinzent depressiv sein könnte. Dessen Zustand verschlechtert sich rapide, während Martin nach einem Auslöser für die Erschöpfung sucht.

Und auch bei Martins Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) gibt es Grund zu Sorge: Der Tremor in ihrer Hand hat sich bislang nicht verbessert. Auch die weiteren Untersuchungen verlaufen zunächst ohne Befund. Doch dann finden die Grubers heraus, was Lisbeth krank macht.

Bei den Pflügers sieht es währenddessen auch nicht rosig aus: Die Bank macht immer weiter Druck. Wenn Rolf (Wolfram Berger) die Anteile an der Grubermilch nicht kaufen kann, droht ihm sogar eine Anzeige wegen Betrugs. Um das Ganze jedoch finanzieren zu können muss Tochter Caro (Barbara Lanz) ihren Ex-Mann Claus Strasser (Beat Marti) davon überzeugen, ihr endlich die zustehende Scheidungsabfindung zu überweisen. Sie treffen sich zu einem Abendessen. Doch dann überrascht er Caro mit einer unerwarteten Bitte.

Wiederholung von "Der Bergdoktor" im TV und Stream

Wer am Ausstrahlungstermin keine Zeit hat oder anders verhindert ist, hat jederzeit die Möglichkeit, in der ZDF-Mediathek vorbeizuschauen. Dort stehen die einzelnen Episoden von "Der Bergdoktor" nach der TV-Ausstrahlung online zur Verfügung. Eine Wiederholung im linearen TV ist vorerst nicht vorgesehen. Die Ausstrahlungstermine für die gesamte 17. Staffel von "Der Bergdoktor" stehen jedoch bereits fest.

Der Bergdoktor Staffel 17: Übersicht der Folgen

Die ersten vier Folgen der 17. Staffel "Der Bergdoktor" im Überblick:

Darsteller von "Der Bergdoktor": Besetzung von "Schuld"

Dr. Martin Gruber : Hans Sigl

: Hans Sigl Hans Gruber : Heiko Ruprecht

: Heiko Ruprecht Lisbeth Gruber: Monika Baumgartner

Gruber: Lilli Gruber : Ronja Forcher

: Dr. Alexander Kahnweiler : Mark Keller

: Susanne Dreiseitl: Natalie O'Hara

Dr. Vera Fendrich: Rebecca Immanuel

Linn Kemper: Andrea Gerhard

Dr. Angelika Rüdiger : Annika Ernst

: Annika Ernst Paul Richter : Dominic Raacke

: Karin Bachmeier : Hilde Dalik

: Caro Pflüger : Barbara Lanz

: Rolf Pflüger : Wolfram Berger

: David Kästner: Frédéric Brossier

Claus Strasser : Beat Marti

: Sophia Gruber: Ylvi Unertl

Jens-Torben: Luis Immanuel Rost

Josephine Bachmeier : Lieselotte Voß

: Vinzent Neumüller : Tom Böttcher

: Lennart Neumüller : Jonas Kaufmann

: Andreas Neumüller : Martin Rother

: Luisa Wagner : Hannah Gharib

: Walter Wagner : Raschid Daniel Sidgi

: Raschid Daniel Sidgi Julia Andermatt : Nathalie Schott

: Anna Sternberg : Vanessa Velemir Diaz

: Vanessa Velemir Diaz Promoter: Michael Fritz Schumacher

Übrigens: Wir haben alle Darsteller von "Der Bergdoktor" in einer Übersicht vorgestellt. Mark Keller alias Doktor Kahnweiler will übrigens sein Können als Kandidat bei "Let's Dance" unter Beweis stellen.