Der Bergdoktor, Folge 4 von Staffel 17: So will Lilli den Pflügers in "Im Schatten" helfen - ausgerechnet mit Karins Hilfe

Der Bergdoktor ist zurück. Was erwartet Martin Gruber in Folge 4 von Staffel 17? Hier gibt es die Infos rund um Handlung, Darsteller und Wiederholung von "Im Schatten".

"Der Bergdoktor" ist wieder da: In acht neuen Folgen können Zuschauerinnen und Zuschauer seit dem 4. Januar 2024 nun wieder alles aus dem Leben der Grubers erfahren.

Um was es in "Der Bergdoktor – Im Schatten" als Folge 4 von Staffel 17 geht, lesen Sie in diesem Artikel. Übrigens: Drei "Der Bergdoktor"-Stars steigen aus der Serie aus.

Sendetermin und Sendezeit von "Der Bergdoktor – Im Schatten" (Folge 4 von Staffel 17)

Seit dem 4. Januar 2024 gibt es wieder neue Geschichten aus Ellmau rund um die Grubers zu sehen. Folge 4 "Im Schatten" vom Bergdoktor läuft am Donnerstag, 1. Februar 2024, um 20.15 Uhr beim ZDF im linearen Fernsehen. Aber auch in der ZDF-Mediathek kann "Der Bergdoktor" angesehen werden.

Handlung von "Der Bergdoktor": Was passiert in Folge 4 von Staffel 17?

In der vierten Folge "Im Schatten" der 17. Bergdoktor-Staffel muss Martin Gruber (Hans Sigl) wieder ein medizinisches Rätsel lösen. Denn die Schneiderin Jasmin Hübner (Mira Elisa Goeres) kommt mit juckenden Armen in die Praxis. Seit einigen Monaten hat sie die Symptome schon, bisherige Untersuchungen brachten allerdings bislang noch keine Diagnose. Dabei will Jasmin eigentlich Ellmau so schnell wie möglich verlassen. Hauptsache weg von ihrer Mutter Silke (Katja Weitzenböck). Denn diese will immer der Dreh- und Angelpunkt allen Geschehens sein, entscheidet über ihre Tochter, ohne sie nach ihrer Meinung zu fragen, und ist auch noch mit Jasmins Ex-Freund Patrick (Jonas Laux) zusammen.

Dass Jasmin wirklich Ellmau verlassen will, glaubt Silke ihr nicht. Dabei ist sie auf die Hilfe ihrer Tochter angewiesen. Denn seit geraumer Zeit hat sie Bewegungs- und Konzentrationsstörungen. Und als sie sich dann an einer Schneiderschere verletzt, geht sie erst zum Arzt. Während Martin noch auf der Suche nach der Ursache ist, verschlechtert sich Silkes Zustand.

Und auch bei den Pflügers bleibt es nicht weniger turbulent: Denn sie kommen mit ihren finanziellen Problemen überhaupt nicht vorwärts. Und das hätte auch Folgen für die Grubermilch. Deshalb schlägt Lilli (Ronja Forcher) zunächst Martin folgendes vor: Karin Bachmeier (Hilde Dalik) könnte ja die beiden Familien finanziell beraten. Doch die ist erstmal nicht so begeistert. Denn eigentlich will sie Berufliches von Privatem trennen - und dabei stehen sie und Martin gerade erst am Anfang.

Übrigens: Wir haben alle Darsteller von "Der Bergdoktor" in einer Übersicht vorgestellt. Mark Keller alias Doktor Kahnweiler will sein Können als Kandidat bei "Let's Dance" unter Beweis stellen.

Wiederholung von "Der Bergdoktor" im TV und Stream

Wer am Ausstrahlungstermin keine Zeit hatte oder anders verhindert war, hat jederzeit die Möglichkeit, in der ZDF-Mediathek vorbeizuschauen. Dort stehen die einzelnen Episoden von "Der Bergdoktor" nach der TV-Ausstrahlung online zur Verfügung. Eine Wiederholung im linearen TV ist vorerst nicht vorgesehen. Die Ausstrahlungstermine für die gesamte 17. Staffel von "Der Bergdoktor" stehen jedoch bereits fest. Auch wenn ab und zu kurzfristige Programmänderungen die ein oder andere Folge nach hinten verschieben können.

Der Bergdoktor Staffel 17: Übersicht aller Folgen

Die Folgen der 17. Staffel "Der Bergdoktor" im Überblick:

Darsteller von "Der Bergdoktor": Besetzung von "Im Schatten" (Staffel 17 Folge 4)