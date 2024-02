"Der Bergdoktor", Folge 5 von Staffel 17: Macht Martin in "Lebenswege" seine Beziehung zu Karin öffentlich?

Der Bergdoktor ist zurück. Was erwartet Martin Gruber in Folge 5 von Staffel 17? Hier gibt es die Infos rund um Handlung, Darsteller und Wiederholung von "Lebenswege".

"Der Bergdoktor" ist wieder da: In acht neuen Folgen können Zuschauerinnen und Zuschauer seit dem 4. Januar 2024 nun wieder alles aus dem Leben der Grubers erfahren.

Um was es in "Der Bergdoktor – Lebenswege" als Folge 5 von Staffel 17 geht, lesen Sie in diesem Artikel.Außerdem steigen drei "Der Bergdoktor"-Stars aus der Serie aus.

Sendetermin und Sendezeit von "Der Bergdoktor – Lebenswege" (Folge 5 von Staffel 17)

Seit dem 4. Januar 2024 gibt es wieder neue Geschichten aus Ellmau rund um die Grubers zu sehen. Folge 5 "Im Schatten" vom Bergdoktor läuft am Donnerstag, 15. Februar 2024, um 20.15 Uhr beim ZDF im linearen Fernsehen. Aber auch in der ZDF-Mediathek kann "Der Bergdoktor" angesehen werden. (Hans Sigl)

Handlung von "Der Bergdoktor": Was passiert in Folge 5 von Staffel 17?

Die fünfte Folge "Lebenswege" der 17. Bergdoktor-Staffel wird ihrem Episodentitel gerecht: Dominik Antal (Florian Maria Sumerauer) hat sich in seine Kundin Rebecca Weidinger (Lilly Menke) verliebt. Deshalb trennt er sich von seiner Ehefrau Lene (Laura Lippmann). Doch kurz darauf bricht der Landschaftsarchitekt mit Unterleibsschmerzen zusammen.

Alles nur wegen dem Stress? Das glaubt Martin Gruber (Hans Sigl) nicht. Denn Dominik hat schon länger immer wieder Schmerzen und abgenommen hat er auch. Klar sind die Trennung und die neue Verliebtheit Stressfaktoren, doch der Bergdoktor vermutet mehr als nur die mentale Belastung als Ursache für Dominiks Symptome. Dafür gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass der Landschaftsarchitekt eine chronische Darmerkrankung hat.

Doch nun wird es wirklich stressig: Denn seine neue Freundin Rebecca ist verunsichert. Die Architektin sitzt selbst im Rollstuhl, hat eine erfolgreiche Firma und weiß nicht so recht, ob sie Dominiks Pflege überhaupt leisten kann - und auch nicht, ob sie das überhaupt will. Denn die beiden kennen sich erst seit ein paar Wochen. Und während Martin und sein Kollege Doktor Alexander Kahnweiler (Mark Keller) versuchen herauszufinden, was mit Dominik los ist, verschlechtert sich dessen Zustand.

Währenddessen ist es auch in Martins Liebesleben mal wieder aufregend. Er will endlich die Beziehung zu Karin Bachmeier (Hilde Dalik ) öffentlich machen. Zeitgleich hat sich auch keine Lösung bei den Pflügers aufgetan. Denn je mehr Zeit für die Suche nach einem Investor für den Landhandel vergeht, desto weniger Spielraum gibt es für die Grubers und die Pflügers.

Übrigens: Wir haben alle Darsteller von "Der Bergdoktor" in einer Übersicht vorgestellt. Mark Keller alias Doktor Kahnweiler will sein Können als Kandidat bei "Let's Dance" unter Beweis stellen.

Wiederholung von "Der Bergdoktor" im TV und Stream

Wer am Ausstrahlungstermin keine Zeit hatte oder anders verhindert ist, hat jederzeit die Möglichkeit, in der ZDF-Mediathek vorbeizuschauen. Dort stehen die einzelnen Episoden von "Der Bergdoktor" nach der TV-Ausstrahlung online zur Verfügung. Eine Wiederholung im linearen TV ist vorerst nicht geplant. Die Ausstrahlungstermine für die gesamte 17. Staffel von "Der Bergdoktor" stehen jedoch bereits fest. Auch wenn ab und zu kurzfristige Programmänderungen die ein oder andere Folge nach hinten verschieben können.

Der Bergdoktor Staffel 17: Übersicht aller Folgen

Die Folgen der 17. Staffel "Der Bergdoktor" im Überblick:

Darsteller von "Der Bergdoktor": Besetzung von "Lebenswege" (Staffel 17 Folge 5)