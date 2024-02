"Der Bergdoktor", Folge 6 von Staffel 17: Setzt Martin in "Spätfolgen" seine Beziehung aufs Spiel?

Der Bergdoktor ist zurück. Was erwartet Martin Gruber in Folge 6 von Staffel 17? Hier gibt es die Informationen rund um Handlung, Darsteller und Wiederholung von "Spätfolgen".

"Der Bergdoktor" ist wieder da: In acht neuen Folgen können Zuschauerinnen und Zuschauer seit dem 4. Januar 2024 nun wieder alles aus dem Leben der Grubers erfahren.

Auch Folge 6 "Spätfolgen" der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" geht es hoch her. Was genau in der Episode passiert, lesen Sie in diesem Artikel. Außerdem: Drei "Der Bergdoktor"-Stars steigen aus der Serie aus.

Sendetermin und Sendezeit von "Der Bergdoktor – Spätfolgen" (Folge 6 von Staffel 17)

Seit dem 4. Januar 2024 gibt es wieder neue Geschichten aus Ellmau rund um die Grubers zu sehen. Folge 6 "Spätfolgen" vom Bergdoktor läuft am Donnerstag, 22. Februar 2024, um 20.15 Uhr beim ZDF im linearen Fernsehen. Aber auch in der ZDF-Mediathek kann "Der Bergdoktor" angesehen werden.

Handlung von "Der Bergdoktor": Was passiert in Folge 6 von Staffel 17?

Die sechste Folge "Spätfolgen" der 17. "Der Bergdoktor"-Staffel wird ihrem Episodentitel gerecht: Nach einem Sturz kommt Simon Hofer (Max von Pufendorf) in die Praxis von Martin Gruber (Hans Sigl). Er hat sich beim Joggen im Wald verletzt. Als Martin diese untersucht, fällt Simon in Ohnmacht. Martin lässt Simons Blut untersuchen und diagnostiziert ihm Hepatitis C, eine Erkrankung, die meldepflichtig ist.

Wo sich Simon damit angesteckt hat, weiß er angeblich nicht. Doch nicht nur das, auch seine Ohnmachtsanfälle und sein aggressives Verhalten gegenüber anderen Menschen macht Martin stutzig. Und während sich Simon immer weiter von seiner Frau Zoe (Jördis Richter) zu distanzieren scheint, geht sie immer mehr davon aus, dass ihr Mann eine Affäre hatte.

Dann bricht Simon sein Schweigen bei Martin. Doch er will nicht, dass Zoe den Grund erfährt. Und so muss der Bergdoktor zusehen, wie sich Simons Zustand immer weiter verschlechtert und gleichzeitig seine Familie auseinanderzubrechen droht.

Doch auch selbst hat Martin eine emotionale Zwickmühle zu bewältigen. Seine Freundin Karin Bachmeier (Hilde Dalik) will die neue Direktorin der Genossenschaftsbank werden. Damit wäre sie verantwortlich für das Schicksal von Rolf Pflügers (Wolfram Berger) Landhandel - und damit auch von der Grubermilch. Was soll Martin nun tun? Ihr die Bewerbung ausreden und seine Beziehung aufs Spiel setzen?

Übrigens: In unserer Übersicht haben wir alle Darsteller von "Der Bergdoktor" vorgestellt.

Wiederholung von "Der Bergdoktor" im TV und Stream

Wer am Ausstrahlungstermin keine Zeit hatte oder anders verhindert ist, hat jederzeit die Möglichkeit, in der ZDF-Mediathek vorbeizuschauen. Dort stehen die einzelnen Episoden von "Der Bergdoktor" nach der TV-Ausstrahlung online zur Verfügung. Eine Wiederholung im linearen TV ist vorerst nicht geplant. Die Ausstrahlungstermine für die gesamte 17. Staffel von "Der Bergdoktor" stehen jedoch bereits fest. Auch wenn ab und zu kurzfristige Programmänderungen die ein oder andere Folge nach hinten verschieben können.

Der Bergdoktor Staffel 17: Übersicht aller Folgen

Die Folgen der 17. Staffel "Der Bergdoktor" im Überblick:

Darsteller von "Der Bergdoktor": Besetzung von "Spätfolgen" (Staffel 17 Folge 6)