"Der Bergdoktor", Folge 7 von Staffel 17: Wer stirbt in "Zerreißprobe" den Serientod?

Der Bergdoktor ist zurück. Was erwartet Martin Gruber in Folge 7 von Staffel 17? Hier gibt es die Informationen rund um Handlung, Darsteller und Wiederholung von "Zerreißprobe".

"Der Bergdoktor" ist wieder da: In acht neuen Folgen können Zuschauerinnen und Zuschauer seit dem 4. Januar 2024 nun wieder alles aus dem Leben der Grubers erfahren.

Auch in Folge 7 "Zerreißprobe" der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" geht es hoch her. Was genau in der Episode passiert, lesen Sie in diesem Artikel. Außerdem: Drei "Der Bergdoktor"-Stars steigen aus der Serie aus.

Sendetermin und Sendezeit von "Der Bergdoktor – Zerreißprobe" (Folge 7 von Staffel 17)

Seit dem 4. Januar 2024 gibt es wieder neue Geschichten aus Ellmau rund um die Grubers zu sehen. Folge 7 "Zerreißprobe" vom Bergdoktor läuft am Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20.15 Uhr beim ZDF im linearen Fernsehen. Aber auch in der ZDF-Mediathek kann "Der Bergdoktor" angesehen werden.

Handlung von "Der Bergdoktor": Was passiert in Folge 7 von Staffel 17?

In der siebten Folge "Zerreißprobe" der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" muss Martin Gruber (Hans Sigl) sich um seine Patientin Kim Sattler (Isabell Polak) kümmern. Sie ist Forstwirtin und wurde bei Waldarbeiten in einen Unfall verwickelt. Dabei kam ein Mitarbeiter ums Leben und Kim wird dafür verantwortlich gemacht.

Doch Kim ist eigentlich ein eher optimistischer Typ. Mit ihrem Ex Alex Sattler (Marcel Mohab) versteht sie sich auch nach der Scheidung noch gut und auch beruflich geht es voran. Sie soll die Betriebsleitung des Forstbetriebs übernehmen. Doch ihre Kinder leiden darunter, dass Kim so viel arbeitet, und wünschen sich mehr Aufmerksamkeit von ihr. Und während sie versucht, die Balance zwischen Job und Familie zu halten, bekommt Kim Muskelkrämpfe, die sie ignoriert.

Bis der tragische Unfall passiert: Kims Kollege Ernst Müller (Hans Brückner) wird am Steuer der Forstmaschine bewusstlos. Als sie helfen und die Maschine stoppen will, bekommt sie einen Krampfanfall. Sie kann den Aufprall nicht verhindern und der Kollege stirbt. Martin findet die Anfälle auffallend häufig. Ob die Ursache hinter dem ganzen doch der Druck von außen ist?

Martin vermutet eine medizinische Ursache und erkennt langsam ein Muster hinter den Krampfanfällen.

Übrigens: In unserer Übersicht haben wir alle Darsteller von "Der Bergdoktor" vorgestellt. Ein Schauspieler steht bald vor einer besonderen Herausforderung: Mark Keller alias Doktor Kahnweiler wird Kandidat bei "Let's Dance".

Wiederholung von "Der Bergdoktor" im TV und Stream

Wer am Ausstrahlungstermin keine Zeit hat oder anders verhindert ist, hat jederzeit die Möglichkeit, in der ZDF-Mediathek vorbeizuschauen. Dort stehen die einzelnen Episoden von "Der Bergdoktor" nach der TV-Ausstrahlung online zur Verfügung. Eine Wiederholung im linearen TV ist vorerst nicht geplant. Die Ausstrahlungstermine für die gesamte 17. Staffel von "Der Bergdoktor" stehen jedoch bereits fest. Auch wenn ab und zu kurzfristige Programmänderungen die ein oder andere Folge nach hinten verschieben können.

Der Bergdoktor Staffel 17: Übersicht aller Folgen

Die Folgen der 17. Staffel "Der Bergdoktor" im Überblick:

Darsteller von "Der Bergdoktor": Besetzung von "Zerreißprobe" (Staffel 17 Folge 7)