"Der Bergdoktor", Staffel 18: Dreharbeiten beginnen ohne Serienliebling

Bald kommen neue Folgen von "Der Bergdoktor". Denn die Dreharbeiten zur 18. Staffel haben nun begonnen.

Die 17. Staffel von "Der Bergdoktor" wurde gefühlt erst vor kurzem ausgestrahlt. Nun steht der Bergdoktor-Cast wieder vor der Kamera.

Denn die Dreharbeiten zur 18. Staffel von "Der Bergdoktor" haben wieder begonnen.

Drehstart bei "Der Bergdoktor": Dreh für die 18. Staffel beginnt

Gedreht wird natürlich wieder am Wilden Kaiser in Tirol. Mit am Start ist natürlich auch Ronja Forcher (27). Sie postete am Montag (29.4.24) auf Instagram: "DREHSTART! Krass, krass, krass… die erste Klappe ist gefallen! 18. Staffel Bergdoktor, los geht’s! Heute starteten die Dreharbeiten in Tirol am Wilden Kaiser. Vor uns liegen wieder viele Monate harter Arbeit, großer Gefühle und spannender Geschichten." Die 27-Jährige spielt in der Serie Lilli Gruber, die Tochter der Brüder Hans (Heiko Ruprecht, 52) und Martin Gruber (Hans Sigl, 54). Ja, richtig gelesen, die Tochter der Brüder. Doch das ist für Fans keine Neuigkeit und hat sich bereits in der ersten Staffel aufgeklärt.

Aber weiter im Text und zurück zum Set. Auch Serienstar Hans Sigl, der die Hauptrolle des Martin Gruber spielt, hat auf Instagram den Drehstart zur 18. Staffel von "Der Bergdoktor" bekannt gegeben. Er postete ein Bild vom Wilden Kaiser und schrieb dazu: "No words needed" (dt. Keine weiteren Worte nötig).

Drehstart bei "Der Bergdoktor": Mark Keller ist nicht mit dabei

Nicht mit von der Partie ist allerdings Serienliebling Mark Keller (58), der Doktor Alexander Kahnweiler mimt. Stattdessen postet dieser einen Tag nach Drehstart eine Story aus Köln. Denn Keller ist gerade mit einem anderen Projekt beschäftigt: Let's Dance. Dort macht der Schauspieler eine ziemlich gute Figur auf dem Parkett und begeistert regelmäßig das Publikum.

Ob Doktor Kahnweiler deshalb in der kommenden Bergdoktor-Staffel nun ganz fehlen wird, ist nicht klar.

Wann die Folgen der 18. Staffel von "Der Bergdoktor" ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren wurden die neuen Folgen immer im Dezember beziehungsweise Januar ausgestrahlt. Bis zum Winter müssen sich Fans also auf jeden Fall noch gedulden.