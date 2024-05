"Der Bergdoktor"-Ticker 2024: Drehbeginn beim Bergdoktor und Unglück am Drehort!

Die 17. Staffel von "Der Bergdoktor" ist zu Ende. Um die Wartezeit bis zur nächsten Staffel zu verkürzen, fassen wir in diesem Artikel regelmäßig alle News zu Cast und Serie zusammen.

Donnerstag, 2. Mai 2024: Unfall an Bergdoktor-Drehort - Siebenjähriger wird verletzt

Mit Beginn der Dreharbeiten erreichen uns auch schlechte Nachrichten aus Österreich. Denn eine starke Windböe brachte einen Maibaum im österreichischen Going zu Fall. Der traf den Gasthof "Wilder Kaiser". Dabei wurde das Dach beschädigt und auch Teile des Balkons gingen kaputt.

Und auch ein siebenjähriger Junge wurde durch das Unglück, das bereits am Montag (30.4.) passierte, verletzt. Dieser war gerade mit seinem Roller unterhalb des Maibaumes unterwegs. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck gebracht.

Bergdoktor-Ticker 2024: Die Dreharbeiten zur 18. Staffel haben begonnen

Montag, 29. April 2024: Für die Bergdoktor-Fans ist dieser Tag wohl Weihnachten und Geburtstag zugleich. Denn heute fiel die erste Klappe am Bergdoktor-Set.

Es ist die insgesamt 18. Staffel der ZDF-Kultserie, die am Wilden Kaiser gedreht wird. Mit von der Partie ist derzeit Ronja Forcher (27), die in der Serie Lilli Gruber spielt. Sie schrieb auf Instagram: "DREHSTART! Krass, krass, krass… die erste Klappe ist gefallen! 18. Staffel Bergdoktor, los geht’s! Heute starteten die Dreharbeiten in Tirol am Wilden Kaiser." Und auch der Bergdoktor höchst persönlich, Hans Sigl (54), ist bereits vor Ort. Doch ein Bergdoktor-Liebling fehlt beim Drehstart in Tirol.

Dienstag, 2. April 2024: Es steht zwar schon eine Weile fest, doch nun sind mehr Details dazu bekannt, welche Serie den beliebten Sendeplatz von "Der Bergdoktor" einnehmen wird. Und diese kann sich sehen lassen. Denn keine Geringere als "Lena Lorenz" wird ab 11. April 2024 das Donnerstagabendprogramm zur Prime Time übernehmen.

Bergdoktor-Ticker 2024: Mark Keller glänzt auf Let's Dance Parkett

Sonntag, 17. März 2024: Auch in der Bergdoktor-Sendepause lässt Hans Sigl seine Fans nicht im Stich. Denn auf Instagram hat der 54-Jährige ein Video von Co-Star Mark Keller und ihm hochgeladen. Darin nehmen die beiden Influencer ein wenig auf die Schippe. "Wir sind offen für Influencertum", sagt Sigl. Die Fans sollen ihnen alles an Cremes und "Schönheitsmaterial" zuschicken, wie Sigl es ausdrückt. Ob man nicht auch etwas mit seinen Haaren machen könnte, fügt Keller an. Die Fans freuen sich über das Video. "Herrlich, ihr Beide seit schon eine Klasse für sich", schreibt ein Fan. "Ich könnte euch stundenlang zuhören", ein anderer.

Freitag, 15. März 2024: Für Mark Keller geht es heute weiter bei der RTL-Tanzshow " Let's Dance". Auf Instagram kündigte Kellers Tanzpartnerin Kathrin Menzinger an, dass die beiden bei der dritten Show am Freitagabend einen Tango Argentino aufs Parkett legen werden. In der vergangenen Show verzauberten die beiden mit einem langsamen Walzer die Jury und das Publikum.

Vor allem letztere scheinen von den beiden begeistert zu sein. Und die ein oder andere Anspielung auf Kellers Bergdoktor-Rolle als Alexander Kahnweiler lassen sich dabei nicht verkneifen: "Ob Dr. K. das schafft… Ich drück die Daumen und Martin sein einziger Freund bestimmt auch", schreibt eine Userin. Bei der Unterstützung kann es ja nur gut gehen!

Freitag, 23. Februar 2024: Für einen weiteren Serienliebling ist nun offiziell Schluss in Elmau. Hans' Ex-Freundin Linn Kemper wird ab kommender Staffel kein Teil von "Der Bergdoktor" mehr sein. Auf Instagram verabschiedete sich Schauspielerin Andrea Gerhard jetzt in einem Post von der Serie. "Die sechs Jahre vergingen wie im Flug!", schrieb sie unter anderem. Und weiter: "Danke für die Reise!"

Auch die Fans scheinen sichtlich mitgenommen vom Serienausstieg. "Für mich war die Figur der Linn Kemper eine absolute Bereicherung der Serie und die Figur und auch die tolle Ausgestaltung der Figur sehr fehlen", schrieb eine Userin. "Ich hab wohl wirklich ein bissel Herzschmerz", hieß es weiter in den Kommentaren.

Der Bergdoktor: Mark Keller ist Kandidat bei Let's Dance

Während mittlerweile alle Folgen der 17. Bergdoktor-Staffel ausgestrahlt wurden, kann man einen der Schauspieler in einem anderen TV-Format sehen. Denn Mark Keller alias Dr. Alexander Kahnweiler ist nämlich bei der RTL-Show "Let's Dance" zu sehen und hat dort seinen Look verändert.

Drei Stars verlassen den Cast von "Der Bergdoktor"

Von ein paar Serienlieblingen müssen sich die Bergdoktor-Fans jedoch verabschieden. Denn Martins Ex-Freundin und Mutter seines Sohnes, Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann), wird nicht mehr nach Ellmau zurückkehren. Für sie war ab der 17. Staffel Schluss.

Und auch Doktor Christina Tippner (Henriette Schmidt) und Doktor Robert Schwarz (Timon Ballenberger) werden nicht mehr Teil des "Der Bergdoktor"-Teams sein. Das bestätigte das ZDF auf Anfrage von t-online.

Der Bergdoktor: Handlung der 17. Staffel

Auch in der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" musste Martin Gruber (Hans Sigl) einige Patienten retten. Doch auch in seinem Privatleben ging es hoch her. Zunächst mussten sich Fans um seine Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) sorgen, die noch zum Finale der 16. Staffel einen Schwächeanfall erlitt. Später machte sie dann die angespannte Stimmung zwischen Martin und seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) dafür verantwortlich, dass es ihr so schlecht ging. Doch Hans und Martin nähern sich wieder an. Und so kann sich Martin auf eine neue Liebe einlassen: Seine neue Herzdame ist Karin Bachmeier (Hilde Dalik).

Doch es wäre nicht "Der Bergdoktor", wenn Martins Liebe keine Steine in den Weg gelegt würden. Denn während die Pflügers kurz vor der Insolvenz stehen, und somit auch die Grubermilch, will ausgerechnet Karin die neue Direktorin der Genossenschaftsbank werden.

Aber es geht alles noch gut aus: Rolf Pflügers (Wolfram Berger) Landhandel kann gerettet werden. Denn Caro (Barbara Lanz) bringt ihren Ex-Mann Claus Strasser (Beat Marti) endlich dazu, die Scheidungsabfindung zu zahlen.

In unserer Übersicht zu den Folgen können Sie die Handlungen der einen Episoden der 17. Bergdoktor-Staffel nachlesen:

Alle Folgen der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" können in der ZDF-Mediathek nachgesehen werden.