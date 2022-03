"Der Bozen-Krimi - Vergeltung" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute, am 10.3.22 "Der Bozen-Krimi - Vergeltung". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Stunden im Ersten: Die ARD bringt "Der Bozen-Krimi - Vergeltung" ins deutsche Fernsehen. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Der Bozen-Krimi - Vergeltung" heute, am 10.3.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Bozen-Krimi - Vergeltung" kommt heute, am Donnerstag, 10. März 2022, in der ARD zur Ausstrahlung. Die Episode beginnt wegen der "Brennpunkt"-Sendung erst um 20.35 Uhr und dauert rund anderthalb Stunden an. Sie möchten die Folge sehen, der Donnerstagabend ist aber schon verplant? Dann finden Sie sie auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Bozen-Krimi - Vergeltung"

Großer Schock in Meran: Ein Unbekannter steuert seinen Lieferwagen in ein gut frequentiertes Café. Was sind die Hintergründe? Gab es ein politisches Motiv? Galt der Anschlag bestimmten Personen? "Capo" Sonja Schwarz übernimmt die Ermittlungen, die zunächst in viele verschiedene Richtungen laufen. Zu viel scheint unklar.

Bei ihren Untersuchungen ist es nicht gerade förderlich, dass sie sich mit ihrem Partner Jonas ab und an in die Haare bekommt. Brisanz erhält die Zusammenarbeit dadurch, dass ausgerechnet Mike Gerber, Ex-Kollege und -Liebhaber von Sonja, als Zeuge der Tat in den Fokus rückt. Am liebsten wäre es der Kommissarin, das Persönliche strikt vom Beruflichen zu trennen. Doch Mike ist zu wichtig für die Aufklärung. Und so kommt es wie es kommen musste: Sonja entwickelt erneut Gefühle für Mike.

Kann Sonja Professionalität bewahren und etwas Klarheit in den unübersichtlichen Fall bringen? Was weiß ihr Ex Mike wirklich über den Tathergang? Kann sie ihm vertrauen? Vertraut ihr wiederum Jonas?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Bozen-Krimi - Vergeltung" im Cast

Sonja Schwarz - Chiara Schoras

- Jonas Kerschbaumer - Gabriel Raab

- Mike Gerber - Hendrik Duryn

- Harald Brückner - Dirk Borchardt

- Peter Kerschbaumer - Hanspeter Müller-Drossaart

- Laura Schwarz - Charleen Deetz

- Katharina Matheimer - Lisa Kreuzer

Josef Steiner - Sönke Möhring

- Luisa Steiner - Ilknur Boyraz

- Tobias Larcher - Christoph von Friedl

"Der Bozen-Krimi - Vergeltung" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Die Vorschau auf "Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück" hat Ihr Interesse geweckt, Sie haben heute Abend aber keine Zeit? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

