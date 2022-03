"Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigte am 3.3.22 den Film "Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der März beginnt spannend im Ersten: Die ARD bringt "Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück" ins deutsche Fernsehen. Wann genau war der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück" in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück" lief am Donnerstag, 3. März 2022, in der ARD. Los ging's um 20.15 Uhr. Die Episode dauerte rund anderthalb Stunden an. Im Voraus gab es den Krimi bereits als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück"

Wüste Auseinandersetzung statt sportlicher Wettkampf: Vitus Höllriegel und Staffler geraten auf der Rennbahn in Streit. Der spielsüchtige Höllriegel ist außer sich - und nur einen Tag tot. In seiner Werkstatt wird er leblos aufgefunden. Hat es was mit dem Streit mit dem wohlhabenden Hotelier zu tun? Sonja Schwarz und Kollege Jonas nehmen ihn natürlich direkt in den Blick.

Bei ihren Nachforschungen erfahren die Ermittler, dass Höllriegel hoch verschuldet war. Deshalb tat er alles, um Geld von seinen Gläubigern einzutreiben. Doch nicht nur das. Als Schwarz und Jonas tiefer einsteigen in die Ermittlungen, offenbart sich ihnen auch noch eine höchst familien-dramatische Situation: Edith, die Tochter Höllriegels, hatte mit ihrem Vater gebrochen. Auch sie war in Geldnot, vor allem fehlten ihr die Mittel, um sich ordentlich um ihren an Muskeldystrophie leidenden Sohn zu kümmern.

Sonja ist tief berührt von der Geschichte. Ohnehin ist sie gerade eher emotional. Von ihrem Geliebten Riccardo hält sie etwas Abstand. Der ermittelt gerade gegen den Südtiroler Mafiaboss Lagagna und begibt sich selbst in zwielichte Spielchen. Sonja wird all das irgendwann zu viel.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück" im Cast

Sonja Schwarz - Chiara Schoras

- Jonas Kerschbaumer - Gabriel Raab

- Riccardo Riello - Stefano Bernardin

Laura Schwarz - Charleen Deetz

Katharina Matheiner - Lisa Kreuzer

Peter Kerschbaumer - Hanspeter Müller-Drossaart

- Hanspeter Müller-Drossaart Michale Lagagna - Leonardo Nigro

Maria Senoner - Picco von Groote

- Picco von Groote Valeria Meixner - Julia Jäger

- Helmut Staffler - Miguel Herz-Kestranek

- Edith Höllrigl - Katja Studt

"Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Die Vorschau auf "Der Bozen-Krimi - Verspieltes Glück" hat Ihr Interesse geweckt, am Donnerstag hatten Sie aber keine Zeit? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

