"Der Dänemark-Krimi - Rauhnächte" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 28.7.22 den Film "Der Dänemark-Krimi - Rauhnächte". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Herbst: In der ARD läuft "Der Dänemark-Krimi - Rauhnächte". Wir haben für Sie alle Informationen zur Episode zusammengestellt. In diesem Text lesen Sie, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es auch eine Wiederholung als Stream in der Mediathek gibt.

TV-Termin: "Der Dänemark-Krimi - Rauhnächte" in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Dänemark-Krimi - Rauhnächte" ist am 28. Juli 2022, in der ARD zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf 90 Minuten Spannung freuen. Die Episode steht außerdem auch in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Dänemark-Krimi - Rauhnächte"

Es geht wild zu in den Rauhnächten in der Wikingerstadt Ribe. Menschen lassen ihrem Drang nach Tanz und Genuss freien Lauf. Sogar das Polizeirevier ist außer Rand und Band. Überall herrscht das Chaos. Dabei gebe es gerade dort Ernsthaftes zu klären: Aktuell ist ein sadistischer Serienmörder in der Region unterwegs. Er lässt Menschen verschwinden und anschließend im Wald elendig verhungern.

Unter den Verschleppten ist auch Smilla Vestergaard. Die junge Frau ist vor Tagen als vermisst gemeldet worden. Ihr ist es im Gegensatz zu vielen anderen aber gelungen, sich aus den Fängen des Sadisten zu befreien. In den Rauhnächten mischt sie sich unter die wilde Feiergemeinde im Polizeirevier - unerkannt von den Ermittlern.

Kurz darauf verschwindet die junge Frau erneut. Nun ist auch öffentlich geworden, dass sie sich unter den Feiernden befunden hat. Ein Fakt, der Magnus Vinter schwere Vorwürfe machen lässt. Wieso haben seine Kolleginnen und Kollegen die Verschleppte nicht retten können? Ida Sörensen, von Gewissensbissen geplagt, will alles daran setzen, die junge Frau zu finden.

Sie steigt tief ein in die Ermittlungen und entdeckt einen Zusammenhang mit einem ungeklärten Mordfall vor 20 Jahren. Je tiefer sie nach Informationen gräbt, umso vollständiger wird das Puzzle. Schafft sie es rechtzeitig, den Mörder ausfindig zu machen und zu stoppen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Dänemark-Krimi - Rauhnächte" im Cast

Ida Sörensen - Marlene Morreis

- Magnus Vinter - Nicki von Tempelhoff

- Tjelle Fisker - Janek Rieke

- Janek Rieke Jannik Larsen - Tim Bergmann

Frida Olsen - Katharina Heyer

Smilla Vestergaard - Anne Kanis

Avid Roer - Simon Licht

Harald Vestergaard - Max Herbrechter

Saron Nielsen - Katinka Auberger

Pfarrer - Albrecht Ganskopf

"Der Dänemark-Krimi - Rauhnächte" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben Interesse an "Der Dänemark-Krimi - Rauhnächte", haben aber am Donnerstagabend keine Zeit? Dann schauen Sie sich die Episode doch einfach zeitunabhängig im Internet an: Der Film steht als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek.

