"Der Feind meines Feindes" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern den Film "Der Feind meines Feindes". Wann war die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Zweiten: Anfang März kam "Der Feind meines Feindes" im ZDF zur Ausstrahlung. Wann genau der TV-Termin war, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, welche Handlung zu erwarten ist und ob der Film auch als Stream in der Mediathek stehen wird, lesen Sie in diesem Text.

TV-Termin: "Der Feind meines Feindes" gestern im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Der Feind meines Feindes" ist am Montag, 7. März 2022, im ZDF zu sehen gewesen. Beginn war um 20.15 Uhr. Der Film hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden. Wer am Montagabend keine Zeit hatte, der kann sich "Der Feind meines Feindes" als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Der Feind meines Feindes"

Klaus Burg lebt ein gefährliches Leben. Seitdem er Zugang zu vertrauliches Dokumenten der 'Ndrangheta hatte, machen die Mafiabosse Jags auf ihn und Tochter Alina. Aus diesem Grund sind beide vom BKA in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden und leben mittlerweile abgeschottet im Süden Irlands. Eines Tages findet die Mafia dann aber heraus, wo sich die Burgs aufhalten - und schicken ein Tötungskommando los. Im letzten Moment gelingt es einer Söldnertruppe, den Mord an den beiden zu verhindern. Der Chef der rettenden Gruppe, der charismatische Selfmade-Millionärs Gabriel Morales, möchte Burg so zeitnah wie möglich in Mailand treffen.

Was will der finanzstarke Mann von Klaus Burg? Wissen über die Geheimnisse der Mafia, wie bei einer Zusammenkunft am Lago die Como klar wird. Im Gegenzug bietet Morales den Burgs ein Leben in Sicherheit an. Klaus Burg nimmt das Angebot an - und begibt sich damit in weitere Gefahr. Denn längst befindet sich Morales in in einem Machtkampf mit den Verbrechern der 'Ndrangheta.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Feind meines Feindes" im Cast

Klaus Burg - Hans Sigl

- Gabriel Morales - Oliver Mommsen

- Giulia Morales - Katharina Nesytowa

Barbara Leyendecker - Karen Böhne

Alessia Morales - Julia Stinshoff

- Bruno Telessio - Martin Umbach

Toto Conte - Orso Maria Guerrini

Pietro Connagi - Alessandro Bressanello

Arndt Schubert - Max von Pufendorf

Mike Feldmann - Julian Schmieder

- Alina Burg - Sofie Eifertinger

Vico Connagi - Axel Moustache

Luca Morales - Johann Barnstorf

- Dr. Sebastian Höckel - Georg Bütow

- Tara - Paula Essam

Maxi - Tabea Willemsen

"Der Feind meines Feindes" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Der Feind meines Feindes" unbedingt sehen, der Montagabend passte aber nicht? Dann gehen Sie doch ins Internet und schauen Sie den Film gänzlich zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

