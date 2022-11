"Der Grinch": Sendetermine des Weihnachtsfilms 2022

Der Film "Der Grinch" ist ein moderner Weihnachtsklassiker und läuft in der Weihnachtszeit 2022 wieder im TV. Die Sendetermine und alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

In "Der Grinch" (Originaltitel: "How the Grinch Stole Christmas") spielte Jim Carrey den grünen Fiesling, der Weihnachten nicht leiden kann. Die Weihnachtsgeschichte basiert auf dem Roman "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" von Theodor Seuss Geisel aus dem Jahr 1957. Der Film ist noch nicht ganz so alt und kam erstmals im Jahr 2000 in die Kinos. Mittlerweile ist die Komödie eine Art moderner Weihnachtsklassiker und läuft auch in diesem Jahr wieder im TV und Stream.

Zur Geschichte: Der grün behaarte Miesepeter Grinch lebt auf einem Berg und hasst die Bewohner einer nahen Stadt - vor allem, weil die dort lebenden Whos Weihnachten so sehr lieben. Mit einem perfiden Plan will der Grinch zusammen mit seinem treuen Begleiter, einem Hund namens Max, das Weihnachtsfest ruinieren.

Alle Infos rund um die Sendetermine und die Übertragung von "Der Grinch" im Dezember 2022 lesen Sie hier im Überblick.

"Der Grinch": Sendetermine im Dezember und zu Weihnachten 2022

In diesem Jahr ist der moderne Weihnachtsklassiker "Der Grinch" schon Anfang Dezember im TV zu sehen. Das sind die genauen Sendetermine von "Der Grinch" 2022:

Freitag, 9. Dezember 2022, 20.15 Uhr, SuperRTL

Samstag, 10. Dezember 2022, 22.00 Uhr, SuperRTL

In den vergangenen Jahren wurde "Der Grinch" immer auch an Weihnachten ausgestrahlt. Aktuell stehen noch nicht alle Sendetermine fest. Wir informieren Sie hier, sobald weitere Ausstrahlungstermine bekanntgegeben werden.

Übertragung von "Der Grinch" 2022: Den Weihnachtsfilm im TV und Stream sehen

"Der Grinch" gibt es 2022 unter anderem im TV bei SuperRTL zu sehen. Wenn Sie an den Sendeterminen von schon etwas anderes vor haben, können Sie den Weihnachtsfilm mit Jim Carrey auch online im Stream sehen. "Der Grinch" steht beispielsweise bei Netflix zum Abruf bereit. Ein Abo bei dem US-amerikanischen Streaming-Dienst kostet zwischen 4,99 und 17,99 Euro - je nachdem welches Paket ausgewählt wird. Die teureren Abo-Modelle bieten unter anderem den Zugriff über mehrere Geräte oder das Ansehen der Filme und Serien in 4K-Auflösung.

Handlung von "Der Grinch": Worum geht es im Weihnachtsfilm?

Der Film ist eine Verfilmung des Romans von Theodor Suess Geisel aus dem Jahr 1957. In "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" geht es um das gleichnamige grün behaarte Wesen, das Weihnachten hasst. Er mag deshalb auch überhaupt nicht, dass die Whos, die in Whoville leben, Weihnachten jedes Jahr überschwänglich feiern. Um dem Ganzen ein Ende zu setzen, beschließt er, sich als Weihnachtsmann zu verkleiden und das Fest der Liebe zu stehlen.

Dabei trifft er auf die kleine Cindy Lou Who (Taylor Momsen), die es schafft, das Herz des Grinch zu erweichen. Jim Carrey glänzt hier wildgestikulierend und schaurig fies. Für die aufwendige Maske, die der Schauspieler trug, gewann der Film 2001 einen Oscar in der Kategorie "Bestes Make-up". Jim Carrey musste an den 92 Drehtagen täglich drei Stunden in der Maske verbringen, um in sein aufwendiges Kostüm zu schlüpfen. (AZ)