"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht": Start, Folgen, Besetzung und Trailer

Bei Amazon Prime Video gibt es bald die neue "Herr der Ringe"-Serie zu sehen. Das ist zu Start, Besetzung und Handlung von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" bekannt. Hier finden Sie auch einen Trailer.

2022 geht die neue "Der Herr der Ringe"-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" bei Amazon Prime Video an den Start. Die Serie gilt bisher als die teuerste aller Zeiten.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat Amazon allein für die erste Staffel umgerechnet rund 380 Millionen Euro ausgegeben. Diese Summe habe Neuseelands Minister für Wirtschaft, Entwicklung und Tourismus, Stewart Nash, bestätigt. Die Serie wurde in Neuseeland gedreht.

Was ist bereits bekannt? Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um Start-Termin, Handlung und Darsteller im Cast von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". Am Ende des Artikels halten wir außerdem zwei Trailer für Sie bereit.

Video: dpa

Start: Wann ist die "Der Herr der Ringe"-Serie bei Amazon Prime in Deutschland zu sehen?

Der Serien-Start von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" bei Amazon Prime Video steht fest: Der Release ist am 2. September 2022. Die ersten zwei Folgen erscheinen an diesem Tag in Form einer Doppelfolge. Die restlichen Folgen von Staffel 1 werden dann wöchentlich veröffentlicht.

Außerdem ist bereits klar, dass es nicht nur eine Staffel der "Der Herr der Ringe"-Serie geben wird. Eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.

Episoden: Wie viele Folgen hat die Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"?

Staffel 1 von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" soll acht Folgen umfassen, die ausgenommen von Folge 1 und 2, wöchentlich erscheinen werden. Die meisten Titel der Episoden sind aktuell noch nicht bekannt.

Folge 1 am 02. September 2022: "Shadow of the Past" (Originaltitel)

Folge 2 am 02. September 2022: "Adrift" (Originaltitel)

Folge 3 am 09. September 2022: Titel noch unbekannt

Folge 4 am 16. September 2022: Titel noch unbekannt

Folge 5 am 23. September 2022: Titel noch unbekannt

Folge 6 am 30. September 2022: Titel noch unbekannt

Folge 7 am 07. Oktober 2022: Titel noch unbekannt

Folge 8 am 14. Oktober 2022: Titel noch unbekannt

Handlung: Worum geht es in "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"?

Die neue "Herr der Ringe"-Serie ist kein Remake der erfolgreichen Filme, sondern ein Prequel, das in etwa 3000 Jahre vor Frodos Reise zum Schicksalsberg spielt. "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" bringt die heldenhaften Legenden des sagenumwobenen zweiten Zeitalters in der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirm. Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einer Gruppe aus bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen.

Den Zuschauern ist bislang ausschließlich die Geschichte eines Ringes bekannt. In "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", soll die Entstehung und das Schicksal der anderen Ringe aufgedeckt werden.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"

Der Cast der "Der Herr der Ringe"-Serie auf Amazon Prime Video gestaltet sich äußerst international. Die Besetzung setzt sich aus Schauspielern aus Neuseeland, Australien, Sri Lanka, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten zusammen. Diese Darsteller und Rollen sind bei "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht":

Rolle Darsteller Tyra Markella Kavenagh Oren Joseph Mawle Galadriel Morfydd Clark Elrond Robert Aramayo Hochkönig Gilgalad Benjamin Walker Marygold Brandyfoot Sara Zwangobani Eleanor "Nori" Brandyfoot Markella Kavenagh Poppy Proudfellow Megan Richards Sadoc Burrows Sir Lenny Henry Der Fremde Daniel Weyman Durin III Peter Mullanm Durin IV Owain Arthur Halbrand Charlie Vickers Arondir Ismael Cruz Córdova

Wie Amazon bekannt gab, sind auch diese Schauspieler an der Produktion von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" beteiligt:

Ema Horvath

Nazanin Boniadi

Tom Budge

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Cynthia Addai-Robinson

Maxim Baldry

Ian Blackburn

Kip Chapman

Anthony Crum

Maxine Cunliffe

Trystan Gravelle

Thusitha Jayasundera

Fabian McCallum

Simon Merrells

Geoff Morrell

Peter Mullan

Lloyd Owen

Augustus Prew

Peter Tait

Alex Tarrant

Leon Wadham

Trailer zur Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"

Hier finden Sie den ersten großen Trailer zu "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", der Mitte Februar veröffentlicht wurde:

Amazon hat einen weiteren Trailer veröffentlicht, der die Handlung der Serie in groben Zügen erahnen lässt:

(AZ)