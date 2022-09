"Der Hundeprofi – Rütters Team" 2022: Sendetermine, Trainerinnen und Übertragung

Für "Der Hundeprofi - Rütters Team" geht es bereits in die dritte Staffel. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Trainerinnen, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung der Show.

Martin Rütter ist den Fernseh-Zuschauern besser als "Der Hundeprofi" bekannt. Als erfahrener Hundetrainer ist er seit einigen Jahren im TV zu sehen, wie er überforderten Hundehaltern bei Problemen mit ihren vierbeinigen Freunden hilft. Die Sendung hat sich bislang so großer Beliebtheit erfreut, dass sie nun in die bereits dritte Staffel geht.

Unterstützt wird Martin Rütter von einem Team eigens von ihm ausgebildeter Kolleginnen. Diese stehen den Hundehaltern bei, während "Der Hundeprofi" selbst die Zuschauer durch die Sendung führt. Dieses Konzept wird nun auch in der dritten Staffel der Sendung wieder eingesetzt.

Wir haben für Sie alle Infos rund um die Sendetermine und die Übertragung der Show zusammengetragen. Außerdem erfahren Sie bei uns mehr zu den Hunde-Trainerinnen, die diesmal das Team von Martin Rütter bilden.

"Der Hundeprofi - Rütters Team" 2022: Sendetermine der neuen Staffel

Die neuen Folgen von "Der Hundeprofi - Rütters Team" sind seit dem 20. August bei Vox zu sehen. Die Sendung wird einmal wöchentlich am Samstag im Vorabendprogramm um 19.10 Uhr zu sehen sein. Für den besseren Überblick haben wir für Sie die einzelnen Sendetermine aufgelistet:

Folge 1: 20. August, 19.10 bei Vox

20. August, 19.10 bei Vox Folge 2: 27. August, 19.10 bei Vox

27. August, 19.10 bei Vox Folge 3: 3. September, 19.10 bei Vox

3. September, 19.10 bei Vox Folge 4: 10. September, 19.10 bei Vox

10. September, 19.10 bei Vox Folge 5: 17. September, 19.10 bei Vox

17. September, 19.10 bei Vox Folge 6: 24. September, 19.10 bei Vox

Das sind die Trainerinnen bei "Der Hundeprofi - Rütters Team" 2022

Auch dieses Jahr wird der "Hundeprofi" wieder von einem Team aus Hundetrainern unterstützt. Das Besondere ist dieses Mal, dass es sich dabei ausschließlich um Trainerinnen handelt. Die Mitglieder des Teams wurden dabei allesamt von Martin Rütter selbst ausgebildet. Damit soll auch die hohe Qualität, die die Hilfe des "Hundeprofis" ausmacht, gesichert werden, auch wenn er nicht persönlich anwesend sein kann.

Dadurch, dass sie allein mit den Problemen der Hunde und ihrer Besitzer umgehen müssen, erhalten die Nachwuchs-Profis dabei auch die Chance, dem Publikum zu zeigen, was sie können. Um wen es sich bei den neuen Hunde-Trainerinnen genau handelt, zeigen wir Ihnen hier, indem wir Ihnen die Neuen im "Team Rütter" kurz vorstellen:

Ellen Marques:

Die 38-jährige Ellen de Sousa Marques ist eine in Köln lebende Hundetrainerin. Die ursprünglich in der Werbebranche beheimatete Ellen ist ein sehr direkter Trainertyp. Sie geht besonders auf das Hund-Mensch-Team ein und fokussiert sich auf die Dynamik der beiden Partner Hund und Hundehalter.

Hundeprofi Ellen de Sousa Marques. Foto: Guido Engels/TV NOW

Sophie Grethe:

Sophie war schon in der vergangenen Staffel Teil von "Rütters Team". Als studierte Landschaftsarchitektin hatte sie ursprünglich eine andere Karriere geplant. Doch die Leidenschaft für die Hunde trieb sie dazu, nach ihrem Studium eine Ausbildung zur Hundetrainerin zu machen. Als solche wird ihr nie langweilig, denn jeder Hund und jeder Hundehalter sind unterschiedlich. Das Verhalten der beiden zu beobachten und herauszufinden, wie es am besten aufeinander abgestimmt werden kann, bietet Sophie jedes Mal aufs neue die Herausforderung, die sie sucht.

Hundeprofi Sophie Grethe. Foto: Mina TV/TV NOW

Melanie (Melle) Hofmann:

Auch für Melanie, am liebsten einfach "Melle" genannt, war der Job als Hundetrainer nicht die erste Wahl. Zunächst verdiente sie ihren Lebensunterhalt als Theaterleitung einer Kinokette. Das machte sie jedoch irgendwann nicht mehr glücklich, und so ließ sie sich von Martin Rütter zur Hundetrainerin ausbilden. Heute hat sie ihre eigene Hundeschule und hilft vielen Hundehaltern dabei, die Beziehung zu ihrem Vierbeiner zu verbessern.

Hundeprofi Melanie (Melle) Hofmann. Foto: Mina TV/TV NOW

Ramona Houscht:

Schon früh verbrachte Ramona ihre Zeit am liebsten mit Hunden. Bereits als Jugendliche war sie Übungsleiterin in einem Hundeverein. Nachdem auch sie zunächst einen eher klassischen Beruf, in ihrem Fall Industriekauffrau, gelernt hatte, war auch sie davon überzeugt, dass ihr die Arbeit mit den Hunden besser liegt. Seitdem hat sie sich von Martin Rütter zur Hundetrainerin ausbilden lassen. Durch ihre ruhige Art kann sie sich besonders gut in die Tiere hineinversetzen und versucht, deren Sprache ihren Haltern beizubringen.

Hundeprofi Ramona Houscht. Foto: Mina TV/Tiziana Spezzano/RTL

Übertragung von "Der Hundeprofi - Rütters Team" 2022 im TV und Stream

Zu sehen ist die neue Staffel der Hundeshow wie gewohnt im Free-TV bei Vox. Die Sendung wird bereits im Vorabendprogramm immer um 19.10 Uhr ausgestrahlt. Wem diese Uhrzeit zu früh ist, der kann jedoch auch auf eine Alternative zurückgreifen. Die Folgen von "Der Hundeprofi - Rütters Team" 2022 sind, ebenso wie die Folgen der vergangenen Staffeln, bei RTL+ zu sehen. Der Streamingdienst bietet viele Sendungen der RTL-Group gratis als Stream an. Wer auf den Premium-Content des Anbieters zurückgreifen möchte, benötigt allerdings ein Abo. Zum Premium-Content gehört beispielsweise die Vorab-Veröffentlichung von "Der Hundeprofi - Rütters Team" bei RTL+ bereits vor der Erstausstrahlung im TV.

Wiederholung von "Der Hundeprofi -Rütters Team" 2022

Wann genau die neue Staffel im Fernsehen wiederholt werden soll, ist bislang noch nicht bekannt. Da allerdings häufiger Wiederholungen der Show laufen, kann davon ausgegangen werden, dass auch die dritte Staffel von "Der Hundeprofi - Rütters Team" wiederholt werden wird. Wir halten Sie über Neuigkeiten zu den aktuellen TV-Sendungen auf dem Laufenden.