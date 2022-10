"Preis des Schweigens" in der ARD: Alle Infos zum Irland-Krimi

Am 6. Oktober gab es den Irland-Krimi "Preis des Schweigens" in der ARD zu sehen. Alle Infos rund um Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung haben wir hier für Sie.

Rache, Mord und eine verschwundene Psychologin: Am 6. Oktober lief der Irland-Krimi "Preis des Schweigens" in der ARD. Die Kriminalpsychologin Cathrin Blake versucht in der Folge Zusammenhänge innerhalb ihres Falls zu erschließen. Dabei bringt sie sich unvermerkt selbst in höchste Gefahr.

Sie wollen mehr zum Irland-Krimi erfahren? Hier in diesem Artikel finden Sie alle Informationen zu "Preis des Schweigens" rund um Darsteller, Handlung und Übertragung. Gibt es eine Wiederholung?

TV-Termin: "Preis des Schweigens" in der ARD

"Preis des Schweigens" lief am Donnerstag, 6. Oktober 2022, in der ARD. Los ging es pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Die Laufzeit lag bei 98 Minuten.

Übertragung: Wo läuft "Preis des Schweigens" live im TV und Stream?

Der Irland-Krimi lief am 6. Oktober zur Prime-Time im Free-TV in der ARD. Wer eine andere Form der Übertragung wünschte, konnte sich zeitgleich den Online-Live-Stream der ARD ansehen.

Handlung: Darum geht es im Krimi "Preis des Schweigens"

Die Kriminalpsychologin Cathrin Blake steht vor einem kniffligen Fall: Eine renommierte Psychologin namens Helen Bell ist seit anderthalb Jahren verschwunden. Was zunächst keine Anzeichen auf ein Verbrechen hervorbrachte, wirft nun auf einmal Fragen auf. Denn die Leiche von Helen Bell ist mit schweren Verletzungen aufgetaucht. Als flüchtige Bekannte Helens gibt Cathrin alles dafür, den Fall aufzuklären. Dabei merkt sie jedoch erst zu spät, dass sie sich selbst in höchste Gefahr gebracht hat.

Darsteller von "Preis des Schweigens": Die Schauspieler in der Besetzung

In der Hauptrolle der Kirminalpsychologin ist Désirée Nosbusch als Cathrin Blake zu sehen. Hier finden Sie einen Überblick über alle Darstellerinnen und Darsteller in der Besetzung von "Preis des Schweigens":

Désirée Nosbusch als Cathrin Blake

als Declan Conlon als Sean Kelly

Rafael Gareisen als Paul Blake

Rainer Bock als Erik Bell

als Erik Bell Thomas Sarbacher als Matt

Isla Jane Eagleton als Sophie

als Sophie Róisín O'Donovan als Sarah Kelly

Alexandra Finder als Lisa Murphy

Tristan Heanue als Daniel Clarke

Owen Mulhall als Simon Wilson

Diarmuid De Faoite als John Miller

Eva Hein West als Vermietungsagentin

Esosa Ighodaro als Forensikexpertin

Sendung verpasst? "Preis des Schweigens" in der Wiederholung

Falls Sie am Donnerstagabend bereits anderweitig verplant waren, können Sie "Preis des Schweigens" auch im Nachhinein noch anschauen. In der eigenen Mediathek der ARD wird Ihnen der Irland-Krimi nach TV-Ausstrahlung noch sechs Monate lang zur Verfügung stehen.