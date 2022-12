"Der kleine Lord": Die Sendetermine an Weihnachten 2022

"Der kleine Lord": Wann läuft der Klassiker an Weihnachten 2022 im TV? Alle Infos rund um die Sendetermine sowie die Handlung, Besetzung und Drehorte haben wir hier für Sie.

"Der kleine Lord" läuft jedes Jahr rund um Weihnachten im TV. In der Produktion von Norman Rosemont bekommt es Sir Alec Guinness mit dem kleinen Ceddie Errol (Ricky Schroder) zu tun. Der Enkelsohn soll sein Erbe als Earl werden - und das sorgt für ordentlich Trubel und Durcheinander.

In diesem Artikel informieren wir Sie über die Sendetermine des Weihnachtsklassikers im Dezember 2022. Außerdem erfahren Sie alles Wissenswerte zur Handlung, Besetzung und zu den Drehorten des Films.

Sendetermine: Wann läuft "Der kleine Lord" im Dezember 2022?

"Der kleine Lord" (Originaltitel: "Little Lord Fauntleroy") ist nicht erst seit gestern an Weihnachten im Fernsehen zu sehen: Schon seit 1982 zeigt die ARD den Film, der im Jahr 1980 in Amerika veröffentlicht wurde.

Auch in diesem Jahr läuft der Weihnachtsklassiker wieder bei dem öffentlich-rechtlichen Sender. Und das sind die Sendetermine:

Freitag, 23. Dezember 2022, um 20.15 Uhr, ARD

Montag, 26. Dezember 2022, um 15.05 Uhr, ARD

Im Pay-TV gibt es den Klassiker auch schon früher zu sehen. Das sind die Sendetermine bei Sky:

Freitag, 16. Dezember 2022, 8.15 Uhr, Sky Cinema Family

Samstag, 17. Dezember 2022, 06.30 Uhr, Sky Cinema Family

Montag, 19. Dezemberum 2022, 13.45 Uhr, Sky Cinema Family

Dienstag, 20. Dezember 2022, 7.55 Uhr, Sky Cinema Family

Wiederholung: Kann man "Der kleine Lord" auch online schauen?

In der ARD-Mediathek ist der Film aus rechtlichen Gründen leider nicht verfügbar. Jedoch werden Fans des Films auf Amazon Prime Video fündig. Dafür wird allerdings eine Gebühr fällig.

Handlung: Darum geht es in dem Weihnachtsfilm "Der kleine Lord"

Der achtjährige Cedric lebt gemeinsam mit seiner Mutter in bescheidenen Verhältnissen in New York. Sein verstorbener Vater gehörte einem englischen Adelsgeschlecht an, weshalb sein Großvater ihm und seiner Mutter Mary eines Tages anbietet nach England zu kommen, da Cedric der einzige Erbe seines Adelstitels und seines Vermögens ist.

Ricky Schroder (l) und Alec Guinness sind seit über 35 Jahren im deutschen Fernsehen zu sehen. "Der kleine Lord" läuft immer rund um Heiligabend. Foto: ARD/ARD Degeto (dpa)

Sein Großvater, der Earl von Dorincourt, entpuppt sich zunächst als äußerst reserviert und unfreundlich - Cedrics Vater hatte er wegen der Beziehung zu seiner Mutter verstoßen. Nach und nach gelingt es dem Achtjährigen jedoch, das Herz des alten Mannes zu erweichen.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Der kleine Lord"

Ricky Schroder, der den achtjährigen Cedric in "Der kleine Lord" spielt ist mittlerweile 52 Jahre alt. Die Rolle seines Großvaters übernahm Superstar Alec Guinness, der unter anderem für seine Rolle als Obi-Wan Kenobi in "Krieg der Sterne" bekannt ist. Er verstarb im Jahr 2000 im Alter von 86 Jahren. Das sind die weiteren Hauptdarsteller im Überblick:

Ricky Schroder als Cedric „Ceddie“ Errol

als „Ceddie“ Errol Alec Guinness als Earl of Dorincourt

als Earl of Dorincourt Connie Booth als Mrs. Errol

Eric Porter als Mr. Havisham

Colin Blakely als Silas Hobbs

Rolf Saxon als Dick Tipton

Rachel Kempson : alsLady Lorradaile

: alsLady Lorradaile Carmel McSharry als Mary

Antonia Pemberton als Mrs. Dawson

Peter Copley als Reverend Muldaur

Patsy Rowlands als Mrs. Dibble

als Mrs. Dibble Ann Way als Miss Smiff

Tony Melody als Mr. Kimsey

Dicon Murray als Georgie

Drehorte: Wo wurde "Der kleine Lord" gedreht?

Das Schloss, das im Film zu sehen ist und in dem der kleine Cedric das Herz des alten Earl of Dorincourt erweicht, ist das sogenannte Belvoir Castle im englischen Leicestershire.

Die Landschaft in der Umgebung diente für zahlreiche Außenaufnahmen. Die Innenaufnahmen entstanden wiederum in den Shepperton Studios, die sich im Süden Englands befinden. (AZ)