"Der König von Palma": Start, Folgen, Besetzung und alle Infos zur Serie

Ende Februar geht "Der König von Palma" bei RTL+ an den Start. Wir haben alle Infos rund um Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer für Sie.

Die neue Serie "Der König von Palma" dreht sich um Matthias "Matti" Adler, der Anfang der 90er Jahre an der Playa de Palma auf Mallorca einen Biergarten eröffnet. Das Format wird von UFA Fiction im Auftrag von RTL+ produziert und als Showrunner fungiert Johannes Kunkel, der unter anderem auch für die Netflix-Komödie "Betonrausch" verantwortlich war. Die Hauptrolle übernimmt Henning Baum, der mit den Serien "Mit Herz und Handschellen" und "Der letzte Bulle" in Deutschland berühmt geworden ist.

Sie wollen mehr zur Übertragung von "Der König von Palma" erfahren"? Wo gibt es die deutsche Serie im TV und Stream zu sehen? Welche Schauspieler sind neben Henning Baum in den Hauptrollen zu sehen? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier in diesem Artikel für Sie.

"Der König von Palma": Start

Staffel 1 der neuen Serie "Der König von Palma" gibt es ab dem 24. Februar 2022 zunächst exklusiv bei RTL+ im Stream zu sehen. Laut Infos von RTL soll das Drama auch später im Jahr im Free-TV laufen. Ein genaues Datum für die Free-TV-Premiere von "Der König von Palma" ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Wir informieren Sie hier darüber, sobald der Sender die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Video: dpa

"Der König von Palma": Folgen

Das Drama "Der König von Palma" wird insgesamt sechs Folgen umfassen. Die Länge der einzelnen Episoden und die Titel der Folgen sind bisher noch nicht bekannt. Wir liefern die Infos nach, sobald sie verfügbar sind.

Besetzung von "Der König von Palma": Schauspieler im Cast

Die Rolle von Sylvie Adler, der Ehefrau des Hauptcharakters Matthias Adler, wird Sandra Borgmann übernehmen, die seit Ende der 90er Jahre an zahllosen Kino- und TV-Produktionen beteiligt war. Zuletzt war sie unter anderem in der erfolgreichen Netflix-Serie "Dark" zu sehen. Das sind die Darsteller der Serie im Überblick:

Henning Baum als Matthias Adler

als Sandra Borgmann als Sylvie Adler

als Pia Micaela Barucki als Bianca Bärwald

Martin Semmelrogge als Hasso von Schützendorf

als Hasso von Schützendorf André Hennicke als Uwe Adler

als Sönke Möhring als Ralf "Ralle" Werner

als Eva Mona Rodekirchen als Frauke Werner

Rodekirchen als Frauke Werner Irene Rindje als Wally

Lea Selinger als Katja Adler

Milo Eisenblätter als Dennis Adler

als Dennis Malik Blumenthal als Fernando

als Fernando Daan Lennard Liebrenz als Ronny Bärwald

Kristina Dörfer als Annet

als Annet Karolin Oesterling als Gina

Pep Tosar als Antoni Gomila

Santi Pons als Pop Roca

Núria Hosta als Ana Maria Vila

Handlung von "Der König von Palma": Worum geht es in der Serie?

Der Massentourismus boomt nach dem Mauerfall auf Mallorca und Matthias Adler will sich ein Stück vom Kuchen sichern: Er wandert aus und eröffnet einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma. Die Geschäfte laufen sehr gut, doch um den Erfolg zu wahren sieht sich Adler gezwungen immer mehr Grenzen zu überschreiten. Die ganze Familie wird in einen Strudel aus Erpressung, Gewalt und Bestechung gezogen und droht an den Folgen zu zerbrechen.

Trailer zu "Der König von Palma"

RTL+ hat einen ersten kurzen Trailer zum sechsteiligen Drama veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen: