Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 18.12.21 den Krimi "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimifans, aufgepasst: Im ZDF ist heute "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" zu sehen. Neugier geweckt? Dann lesen Sie hier, wann der TV-Termin ist, auf welche Handlung Sie sich freuen können, welche Darsteller mit von der Partie sind und ob es auch die Möglichkeit gibt, "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" als Stream in der Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" am 18.12.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" kommt am Samstag, 18. Dezember 2021, im ZDF zur Ausstrahlung. Los geht es um 20.15 Uhr. 89 Minuten Hochspannung sind garantiert. Und wenn Sie am Samstagabend schon etwas anderes vorhaben, finden Sie "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" auch als Stream in der ZDF-Mediathek. Der Abruf ist kostenlos.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen"

Es ist ein schrecklicher Verdacht, der sich mit jedem neuen Indiz zu erhärten scheint: Hat Kriminalhauptkommissar Robert Anders seine Ex-Frau Line Anders umgebracht? Der Leichnam der Frau wird völlig verwest auf Gotland entdeckt. Die Beweislage ist erdrückend, für die neue Kriminalhauptkommissarin Anna-Maja Haglund scheint der Fall klar zu sein. Robert will das nicht hinnehmen - und stellt eigene Untersuchungen an.

Seine Geheimniskrämerei macht Anders nur noch verdächtiger. Er spricht mit niemandem über die Dinge, die er ermittelt - was auch seinen langjährigen Kollegen Thomas Wittberg und Gerichtsmedizinerin Ewa Svensson komisch vorkommt. Als die Experten dann noch Roberts Namen in Lines Notizblock finden, spricht alles gegen den Kommissar. Erst recht, als die Auswertung der Handydaten von Robert ergibt, dass er zum Zeitpunkt des Todes seiner Ex-Frau in unmittelbarer Nähe war. Die Zahl der Menschen, die noch an seine Unschuld glauben, schrumpft. Robert muss untertauchen, um nicht festgenommen zu werden.

In seiner Verzweiflung bittet er Knut Karlström um Hilfe. Karlström ist Lines Ex-Geliebter. Er gibt an, schon lange nichts mehr von ihr gehört zu haben. Das stellt sich allerdings als Lüge heraus: Eine Aufnahme zeigt ihn bei einem Besuch Lines in Afrika. Wieso lügt er? Steckt er hinter dem Mord? Robert läuft die Zeit davon. Er muss schnell entscheidende Erkenntnisse liefern.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" im Cast

Robert Anders - Walter Sittler

- Thomas Wittberg - Andy Gätjen

Ewa Svensson - Inger Nilsson

- Nilsson Niklas Anders - Sven Gielnik

Anna-Maja Haglund - Maria Alm Norell

- Norell Line Anders - Paprika Steen

- Knut Karlström - Magnus Krepper

Julia Karlström - Sofia Karemyr

Erik Henning - Fredrik Wagner

"Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Samstagabend schon eine andere Verpflichtung, sind aber an "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" interessiert? Dann schauen Sie sich den Krimi doch als als kostenfreien Stream in der ZDF-Mediathek an.

