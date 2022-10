"Der Kommissar und der See: Liebeswahn" im ZDF: TV-Termin, Handlung und Darsteller

"Der Kommissar und der See: Liebeswahn" heute im ZDF: Hier finden Sie alle Infos über TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Beim ZDF gibt es heute den nächsten Fernsehfilm der Woche - "Der Kommissar und der See: Liebeswahn" flimmert über die Monitore. Wir informieren Sie hier über die Einzelheiten zu Handlung, Besetzung und Übertragung.

"Der Kommissar und der See: Liebeswahn": Wann ist der TV-Termin im ZDF?

Das ZDF hat die Ausstrahlung für Montag, 3. Oktober 2022, angekündigt. Sendebeginn ist die Primetime: 20.15 Uhr. In der Mediathek des Senders ist der Film bereits seit Samstag, 24. September 2022, abrufbar.

Handlung: Worum geht es bei "Der Kommissar und der See: Liebeswahn"?

Robert Anders ist aus Gotland an den Bodensee zurückgekehrt - seine alte Heimat. Dort rutscht der pensionierte Kriminalkommissar unversehens in den Strudel von Mord-Ermittlungen.

Im See treibt die Leiche eines 15-jährigen Mädchens. Bei der Toten handelt es sich um Lea Cordes, und Anders war der letzte, der sie noch lebend gesehen hat. Er gerät deshalb auf den Radarschirm der jungen Kommissarin Annika Wagner, die in dem Fall ermittelt. Johanna Wagner, Annikas Mutter, ist Roberts große Jugendliebe. Die beiden kommen sich erneut näher, das alte Gefühl von Vertrautheit wird wieder wach. Aber hat das was mit dem Fall zu tun?

Leas ehemaliger Freund Dennis Felber gerät ebenfalls in die Mühlen der Polizei-Arbeit, weil er unter Verdacht steht. Letztendlich aber läuft die Suche nach dem Täter in eine völlig andere Richtung, weil Robert Anders beherzt auf die klassischen Ermittlungsmethoden der Polizei pfeift.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Der Kommissar und der See: Liebeswahn"?

Schauspielerin/Schauspieler Rolle Walter Sittler Robert Anders Katharina Böhm Johanna Wagner Bernhard Schir Thomas Wagner Nurit Hirschfeld Annika Wagner Dominik Maringer Martin Keller Gerhard Wittmann Hannes Buck Nicole Marischka Regine Salzmann Murali Perumal Dr. Herbert Hämmerle Paul Sundheim Florian Berg Tilman Pörzgen Dennis Felber Katharina Hirschberg Lea Cordes Laila Padotzke Sophie Böhringer

Hinter der Kamera waren diese Damen und Herren für Sie aktiv:

Regie Felix Karolus Buch Jürgen Werner Kamera Clemens Majunke Musik Mario Grigorov Editor Martin Rahner Casting Rebecca Gerling , Lina Behr Szenenbild Marcus A. Berndt Ton Maj-Linn Preiß Kostümbild Yvonne Lehmann Produzentin/Produzent Jutta Lieck-Klenke, Dietrich Kluge Herstellungsleitung Roger Daute Produktionsleitung Stefan Hoffmann Redaktion Daniel Blum ( ZDF )

Produktion: Auftragsproduktion von Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, Hamburg, für das ZDF - in Zusammenarbeit mit dem ORF. Der Film hat eine Länge von 90 Minuten.

Übertragung im TV und Stream von "Der Kommissar und der See: Liebeswahn" im ZDF

Wenn Sie zum linearen Sendetermin von "Der Kommissar und der See: Liebeswahn" im konventionellen Programm des ZDF gerade etwas anderes vorhaben, sind Sie in der Mediathek des Senders genau richtig. Dort läuft läuft der Krimi vom Schwäbischen Meer nämlich nicht nur simultan - sie können ihn auch schon jetzt als Stream dort abrufen.

"Der Kommissar und der See: Liebeswahn" im ZDF: Gibt es eine Wiederholung?

Selbstverständlich. Ganz allgemein gilt: In der ZDF-Mediathek können Sie sämtliche Programm-Juwelen des Senders noch eine ganze Zeit nach dem Original-Sendetermin digital abrufen.