Der Kommissar und die Eifersucht im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 16.5.22 den Krimi "Der Kommissar und die Eifersucht". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Zweiten: Das ZDF strahlt im Mai "Der Kommissar und die Eifersucht" aus. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Steht der Krimi auch als kostenloser Stream in der Mediathek zur Verfügung? Wir haben Ihnen alle Informationen zusammengetragen.

TV-Termin: "Der Kommissar und die Eifersucht" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Der Kommissar und die Eifersucht" läuft am Montag, 16. Mai 2022, im ZDF. Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf ungefähr anderthalb Stunden Spannung freuen. Wer am Montag keine Zeit hat, kann sich den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Der Kommissar und die Eifersucht"

Es ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann: Vom einen auf den anderen Moment ist ein vierjähriger Junge wie vom Erdboden verschluckt. Eben noch spielte er auf dem Spielplatz inmitten einer Hochhaussiedlung. Nun ist er weg. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, zunächst gibt es wenige Hinweise auf den Verbleib des Kindes. Martin Brühl weiß, dass die Zeit eilt. Die Expertinnen und Experten fürchten um das Leben des Jungen. Dina Ritter, die Mutter des Verschwundenen ist völlig aufgelöst.

Als Dinas älterer Bruder Tobias Ritter am Tatort auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse. Er gibt zu Protokoll, dass es den vierjährigen Benjamin gar nicht geben würde. Seine Schwester bilde sich nur ein, einen Sohn zu haben. Dementsprechend gebe es auch keinen Vermisstenfall. Also alles geklärt?

Kommissar Brühl bleibt stutzig. Die neue Version kommt ihm seltsam vor. Obwohl die Ermittlungen offiziell eingestellt werden, stellt er weitere Nachforschungen an. Schnell macht er eine unglaubliche Entdeckung.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Kommissar und die Eifersucht" im Cast

Martin Brühl - Roeland Wiesnekker

- Susanne Koch - Meike Droste

- Dina Ritter - Stephanie Amarell

- Tobias Ritter - Jacob Matschenz

- Holger Sachtleben - Wanja Mues

- Imke Sachtleben - Stefanie Stappenbeck

- Eli Wiesner - Marc Ben Puch

- Frauke Buhr - Sara Fazilat

- Sara Fazilat Mattuschek - Michael Schenk

"Der Kommissar und die Eifersucht" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Kommissar und die Eifersucht" klingt für Sie nach bester Unterhaltung, der Montagabend passt aber so gar nicht? Macht nichts: Sie können den Krimi auch ganz bequem als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

(AZ)