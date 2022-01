Der Kroatien-Krimi - Tod im roten Kleid in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 27.1.22 "Der Kroatien-Krimi - Tod im roten Kleid". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimizeit im Winter: In der ARD läuft heute "Der Kroatien-Krimi - Tod im roten Kleid". Wir beantworten Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, wie die Handlung ist und ob Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit haben werden, den Krimi als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Der Kroatien-Krimi - Tod im roten Kleid" am 27.1.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Kroatien-Krimi - Tod im roten Kleid" ist am heutigen Donnerstag, den 27. Januar 2022, in der ARD zu sehen. Beginn: 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt rund anderthalb Stunden. Wer am Donnerstagabend schon etwas anderes vorhat, der kann sich den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Kroatien-Krimi - Tod im roten Kleid"

Was für ein seltsamer Fund: Der tote Körper eines Mannes wird in Split gefunden. Die Obduktion ergibt, dass das Opfer bereits eine Woche tot war, ehe es aus einigen Metern Höhe von einem Felsen geworfen wurde. Dementsprechend sieht der Leichnam auch aus. Finden sich am knallroten Kleid des Toten Spuren, die Stascha Novak und sein Team auf eine Spur bringen?

Polizeichchef Mikec ist sich sicher, dass es sich bei dem Opfer um keinen Einheimischen handeln kann. In dieser Gegend seien junge Menschen ohnehin rar, Transvestiten gäbe es ganz sicher nicht. Doch stimmt das auch? Die Expertinnen und Experten sind sich da nicht so sicher. Und tatsächlich: Sie identifizieren den Toten im roten Kleid als den aus der Region stammenden Anton.

Anton hatte keinen leichten Stand bei seinem ultragläubigen Onkel Ivan Rukovic, der ihn aufgezogen hatte. Im Zuhause des Onkels weisen die Ermittler Verwesungsspuren Antons nach. Ist der Fall damit bereits kurz vor der Aufklärung?

Die Dinge überschlagen sich, als Mikec und Rukovic tot aufgefunden werden. Stascha intensiviert ihre Ermittlungen in einem Umfeld, das sie vor emotionale Herausforderungen stellt. Immer wieder begegnen ihr Homophobie und ein überaus streng ausgelegter Glaube. Liegt darin die Erklärung der Morde?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Kroatien-Krimi - Tod im roten Kleid" mit im Cast

Stascha Novak - Jasmin Gerat

- Emil Perica - Lenn Kudrjawizki

- Zoran Djulic - Slavko Popadic

- Anton Djulic - Riccardo Campione

- Jasna Ruda - Meira Durand

Ivan Rukovic - Joachim Nimtz

Marko Mikec - Thomas Dehler

- Dr. Eva Tomic - Nadja Becker

- Branko Novak - Rufus Beck

- Priester Zupan - Michael Roll

"Der Kroatien-Krimi - Tod im roten Kleid" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Kroatien-Krimi - Tod im roten Kleid" läuft zu einer Zeit, die für Sie nicht passt? Macht nichts: Sie finden den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek. (AZ)