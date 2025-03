Der Lenzmond im März 2025 – Ein besonderer Vollmond mit totaler Mondfinsternis

In vielen Kulturen wird jedem Vollmond ein Name zugeordnet. Auch in Deutschland gibt es Vollmondnamen, die über Jahre weitergegeben wurden. Je nach Quelle und Region heißen die Monde anders.

Wann ist Vollmond im März 2025?

Der Vollmond erreicht seine maximale Phase laut der Astronomie-App Starwalk am 14. März 2025 um 7:55 Uhr MEZ. Kurz darauf, um 7:58 Uhr MEZ, tritt eine totale Mondfinsternis ein. Während dieser Phase kann der Mond aufgrund der Streuung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre rötlich erscheinen – ein Phänomen, das als „Blutmond“ bekannt ist.

Am 14. März lässt der Mond das Sternbild Löwe hinter sich und wandert ins Sternbild der Jungfrau. Der Mond wird während der Finsternis eine Stunde und sechs Minuten rot erstrahlen, allerdings befinden wir uns in Deutschland nicht am optimalen Beobachtungsort – von Amerika aus ist die Finsternis komplett sichtbar.

Vollmond im März 2025: Was steckt hinter dem Lenzmond?

Der Vollmond ist ein wichtiger Bestandteil der jährlichen Feierlichkeiten und half früher dabei, das Jahr zu planen. Aus diesem Grund haben sich spezifische Namen für die einzelnen Vollmonde etabliert. In Deutschland wird der Vollmond im März als Lenzmond bezeichnet. Der Begriff „Lenz“ stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet Frühling. Daher gilt der März-Vollmond als Zeichen für den Frühlingsbeginn und den Start der landwirtschaftlichen Saison. Der Vollmond im März hat auch eine wichtige Bedeutung für Ostern: Das christliche Fest wird nämlich immer genau am ersten Sonntag nach dem Vollmond gefeiert, der auf oder nach dem 21. März stattfindet. Im Jahr 2025 fällt der Frühlingsvollmond auf Sonntag, den 13. April. Der darauffolgende Sonntag ist der 20. April, an dem Ostern gefeiert wird.

NASA nennt folgende Namen für den März-Vollmond, die von verschiedenen US-amerikanischen Ureinwohnerstämmen überliefert wurden. Sie basieren auf jahreszeitlichen Phänomenen:

Wurmmond (Worm Moon): Der Name wurde von südlicheren Ureinwohnerstämmen verwendet, weil im März durch das Tauwetter auch erste Regenwürmer zu sehen waren.

Krähenmond (Crow Moon): Auch Krähenmond ist eine gängige Bezeichnung für den Vollmond im März. Nördliche Stämme verwendeten diesen Namen, da das laute Krächzen der Krähen das nahende Ende des Winters ankündigen soll.

Krusten-Mond (Crust Moon): Krusten-Mond beschreibt laut NASA die gefrorene Schneedecke, die sich durch tägliches Tauen und nächtliches Gefrieren verhärtet.

Zuckermond (Sugar Moon): In Kanada ist der März die Zeit der Ahornsirup-Ernte, da der Saft in den Ahornbäumen zu fließen beginnt. Deshalb wird der Vollmond auch als Zuckermond bezeichnet oder Saft-Mond (Sap Moon) bezeichnet.

Fastenmond (Lenten Moon): In christlichen Traditionen wird der März-Vollmond laut Time and Date mit der Fastenzeit in Verbindung gebracht, die oft in diesen Zeitraum fällt.

Übrigens: Neben der totalen Mondfinsternis gibt es im März noch weitere spektakuläre Himmelsereignisse.