Chef-Alarm beim „Tatort“ aus Dresden

Oh je, muss der Chef wieder herhalten. Sieht das Drehbuch in Krimis ja gerne vor. Entweder ist der Obermörderjäger stets der strahlende Held. Oder er verschanzt sich mangels Kompetenz (und/oder Teamfähigkeit) hinterm Schreibtisch und lässt andere die Drecksarbeit machen. Zweiteres kennt man gut aus dem Dresdner „Tatort“. Doch dort hat nun Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak gekündigt und ihre Darstellerin Karin Hanczewski dem ARD-Format den Rücken gekehrt. Also muss der Ermittler mit Schlips, Peter Michael Schnabel (Martin Brambach), an der Seite der tapferen Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) selbst ran.

„Na, ob das eine gute Idee ist …“, raunt in der Episode „Siebenschläfer“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) eine Streifenpolizistin Winkler verschwörerisch zu – zumal Schnabel in seiner neuen Rolle gleich doppelt verunsichert ist. Die Antwort nach 90 gar nicht mal schlechten Minuten: ja und nein.

In der „Tatort“-Folge „Siebenschläfer“ stellt sich im Minutentakt die übliche Armada an Nebenverdächtigen vor

Zwei Teenager flüchten nachts aus dem Jugendheim „Siebenschläfer“: Lilly-Marie (16) und ihr Freund Pascal (17). Am nächsten Morgen liegt Lilly tot in einem See und der notorisch handgreiflich werdende Pascal (Florian Geißelmann) taucht unter. Alles klar also? Natürlich nicht. Zum einen, weil sich quasi im Minutentakt die übliche Armada an Nebenverdächtigen vorstellt, von der zwielichtigen Heimleiterin über den schmierigen Psychiater bis zum Abteilungsleiter aus dem Jugendamt, und der Hausmeister ist nach Winklers Dafürhalten „auch irgendwie komisch“. Zumal schnell klar wird, dass in dem Heim nicht alles mit rechten Dingen zugeht, die Bewohnerinnen und Bewohner mangels Personal mit Tabletten ruhig gestellt werden und im Hintergrund ein Kampf ums Geld tobt.

Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links) muss jetzt gemeinsam mit ihrem Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) ermitteln.

Zum zweiten gelingt es Schnabel, als Pascal geschnappt wird, eine Verbindung zu dem heruntergerockten, einsamen Jugendlichen aufzubauen; der Hauptkommissar hat selbst drei Jahre im Heim gelebt. Als der Junge sein Herz öffnet und sich damit Stück für Stück aus dem Kreis der Verdächtigen verabschiedet, gipfelnd im bedrückenden Satz „Manchmal glaub ich, dass es einfach nix mehr wird mit mir“, hat der Film seine stärksten Momente – und auch Schnabel selbst. Das gleicht seine ersten peinlich konstruierten Schritte als Ermittler fast aus, was auch am fulminanten Auftritt seines „Schützlings“, des gebürtigen Kempteners Florian Geißelmann, liegt.

Am Ende lächelt Kommissarin Winkler ihren Chef Schnabel sogar freiwillig an

Am Ende lauert das gängige Krimi-Instrument namens Überraschung, der Kripo-Chef hat seine Feuertaufe bestanden und die schwer in seinem Schatten stehende Kollegin Winkler lächelt ihn auch noch freiwillig an.