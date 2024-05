True-Crime Doku "Der Parkhausmord": Sendetermin, Trailer und Stream

Mit der "Der Parkhausmord" läuft bei Sky eine neue True-Crime Doku. Wir haben alle Infos rund um Sendetermin, Trailer, Stream und Thema des Mordfalls.

Eine mysteriöse Mordgeschichte erschütterte 2006 die Stadt München: Die Millionärin Charlotte Böhringer wurde in ihrer Penthouse-Wohnung über dem Isarparkhaus ermordet. Der Mordfall wurde nun fast zwanzig Jahre später filmisch aufgearbeitet. Der True-Crime-Dokufilm "Der Parkhausmord" beleuchtet die Geschichte neu und wirft Fragen auf, die bis heute immer noch unbeantwortet sind.

Sie wollen mehr über die Doku erfahren? Was genau ist passiert? Wer sind die wichtigsten Personen? Wann war der Starttermin? Wo läuft die Crime-Doku im Stream? Gibt es einen Trailer mit ersten Einblicken? Diese Fragen beantworten wir hier im Artikel für Sie.

Sendetermin "Der Parkhausmord": Wann war der Start der Doku?

Die True-Crime Doku ging Ende Mai 2024 an den Start. Der genaue Release-Termin ist der 30. Mai 2024. Zunächst feiert die Dokumentation ihre Premiere im Pay-TV. Sie wurde erstmals am 30. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf Sky Crime ausgestrahlt. Danach ist die Doku auch jederzeit auf Abruf über den Streamingdienst WOW verfügbar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben





"Der Parkhausmord": Im Stream bei Sky sehen

Der Film "Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer?" ist eine Sky Original True-Crime-Dokumentation. Somit ist der Titel nur über den Streaminganbieter und Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Nach seiner Premiere ist der Titel dann auch im Stream verfügbar. Sky hat verschiedene Abo-Modelle, das günstigste TV-Paket beginnt bei 15 Euro. Alle Abo-Optionen lassen sich über die Website sehen.

"Der Parkhausmord": Thema der True-Crime Doku

Im Mai 2006 ereignete sich der Mord an Charlotte Böhringer, Inhaberin des Isarparkhauses in der Münchner Innenstadt. Der True-Crime-Film "Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer?" beleuchtet diesen Fall, der nunmehr 18 Jahre zurückliegt. Charlotte Böhringer, eine wohlhabende Persönlichkeit der Münchner Gesellschaft, wurde in ihrer Penthouse-Wohnung über dem Parkhaus gefunden, nachdem sie mit 24 Schlägen gegen den Kopf ermordet worden war. Ihr Neffe Benedikt, der später in einem Indizienprozess verurteilt wurde und mittlerweile aus der Haft entlassen wurde, bestreitet bis heute seine Schuld. Die Doku zeigt, wie Benedikt Toth und sein Umfeld gegen das umstrittene Urteil ankämpfen und nach Gerechtigkeit streben.

Die True-Crime-Doku "Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer?" zeichnet anhand aktueller Erkenntnisse und Entwicklungen ein neues und detailliertes Bild des Mordfalls sowie seiner Aufklärung. Dabei kommen sowohl Fürsprecher des Urteils, wie die erfahrene Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, als auch Skeptiker zu Wort. Zudem wird der verurteilte Neffe in exklusiven Interviews die Geschehnisse aus seiner Perspektive schildern. Auch der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude ist in der Dokumentation zu sehen.

"Der Parkhausmord": Trailer zum Mordfall um Charlotte Böhringer

Im Zentrum der 100-minütigen Doku steht der Mord an Charlotte Böhringer. Der Trailer zur Doku bietet erste Einblicke in die lange Suche nach der Wahrheit hinter dem Fall: